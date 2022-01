Hogyan került a klubhoz?

– Jól ismerem Székesfehérvárt, bár Veszprémben nőttem fel, ott kezdtem kézilabdázni, és 22 évig profi sportoló voltam. A VÁÉV Bramac csapatának jó kapcsolata volt Fehérvárral, nagyon sok csatát éltünk meg egymás ellen. Tálos Péter elnökhöz személyes, jó kapcsolat fűz, ő a nyár végén kért fel erre a pozícióra, miután tavaly tavasszal megválasztották elnöknek. Elfoglalt üzletember, egy hatalmas céget vezet és operatívan nem tudott úgy részt venni a munkában, ahogy elvárható lett volna ahhoz a szinthez, ahova mi el szeretnénk jutni.

A korábbi években milyen kluboknál dolgozott?

– 2013-ig profi sportoló voltam, a Testnevelési Egyetem sportmenedzser szakán végeztem, és amikor Mocsai Lajos ebben az évben megalakította a Nemzeti Kézilabda Akadémiát Balatonbogláron - mivel én boglári vagyok - bár az első osztályból még volt szerződés ajánlatom, de azt gondoltam, eljött az idő, hogy a civil életre váltsak. Tanár úr engem kért fel, hogy legyek a segítője, szerves része voltam annak, hogy a NEKA elindult és magas szintre jutott. Emellett pedig Balatonbogláron a városnak is dolgoztam, egy sportlétesítményt igazgattam, és amíg a NEKA otthona nem készült el, addig itt készült az akadémia. Így a várossal és az akadémiával közösen indult az én karrierem. Hét évig dolgoztam Balatonboglár városának sportreferensként, a sportklub alelnökeként, és szakosztályvezetőként. Ezt követően jött a MÁV Előre felkérése, lehet azt is mondani, már tapasztalatokkal felvértezve érkeztem ide. Éltem és játszottam külföldön, tíz évig Németországban, Spanyolországban, Szlovéniában és Ausztriában, akárhogy is nézzük, már harminc éve benne vagyok a sportban.

A kétezres évek elején voltak olyan pillanatok, amikor azt hittük, hogy akár meg is szűnhet a MÁV Előre. Most közel tíz szakosztállyal működik, mekkora munka lesz ezt fenntartani, illetve állandósítani?

– A város legnagyobb múltú egyesületeként a legtöbb szakosztállyal rendelkezik, és azon dolgozunk, hogy még nagyobb legyen. Azt szeretnénk, hogyha a régi fényében csillogna a klub, mert a múltját és az eredményeit tekintve teljes mértékben megérdemli. Jelenleg tíz szakosztályunk van. ebből nyolc napi szinten dolgozik, kettőt, a sakk és a természetjáró szakosztályt még teljesen nem sikerült életre keltenünk. Mindegyik szakosztálynál az a célunk, hogy biztosítsuk, hogy a legmagasabb szintre jussanak sportolóink a lehetőségeinkhez képest. Kiemelt sportágunk a röplabda, de alapvetően a célkitűzésünk, hogy a szakosztályok mind szakmailag és mind anyagilag szinte önállóan működjenek. Mi közös gondolkodást, menedzsmentet és megjelenést biztosítunk számukra. Olyan emberekre bízzuk a szakosztályok vezetését, akik mindezt szenvedéllyel teszik, imádják, amit csinálnak. Igyekszünk megteremteni a gazdasági alapokat, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, de a fő cél, hogy mindenki jól érezze magát és a lehető legtöbbet tudja magából kihozni. Van, ahol az a terv, hogy a megyei osztályból az NB III-ba jussunk, és nem is akarunk feljebb kerülni, mert tisztában vagyunk azzal, hogy az fenntarthatatlan és átláthatatlan lenne. A röplabdánál a legmagasabb célokat tűztük ki magunk elé, nagyon nehéz lesz finanszírozni, de úgy próbáljuk kialakítani rendszert, hogy a kilenc szakosztályunk önellátó legyen. Természetesen a várostól kapunk támogatást, amiből mindenki részesül, és ezen kívül próbálunk minden szakosztálynak külön támogatót, támogatókat szerezni, ám ez egy hosszú távú munka része lesz. A MÁV Előre nem véletlenül rendezte meg az első sportnapját, ahova nem titkolt céllal hívtunk meg olyan székesfehérvári cégeket, akik reményeink szerint valamilyen formában mellénk állnak. Nagyon szeretnénk egy olyan szponzori kört, akik látják bennünk a jövőt!

A MÁV Előrének volt egy labdarúgó szakosztálya, amely a hetvenes években három évig az NB I-ben szerepelt, egyelőre az öregfiúk a megyében szerepelnek. Esetleg van-e távolabbi tervek között olyan, hogy felnőtt csapatot fognak működtetni, például a megyei bajnokságban?

– Megvizsgáltuk a székesfehérvári futball-térképet, és nem érteném a szakmámat, ha azt mondanám most, hogy belevágunk és elkezdjük a labdarúgó szakosztályt magas szinten dübörögtetni, mert teljesen irreális lenne. Minden szakosztálynál ezt az elvet valljuk. Biztosítjuk azt a megfelelő hátteret, hogy a lehetőségekhez képest a lehető legtöbbet ki tudják magukból hozni. Ez a cél a labdarúgóknál is, és gondolkodunk azon, hogy további lépéseket tegyünk, nem megsértve az öregfiúkat, akiket tisztelünk, és le a kalappal előttük.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Sokan elvárnák, hogy legyen egy jó erős férfi kézilabdacsapata a városnak, a MÁV Előre együttese az NB Il-ben szerepel, velük mi lehet a célkitűzés?

– Ezzel kapcsolatban ismét merészség lenne azt kijelenteni, hogy magasabb céljaink lennének, de vizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy saját utánpótlásra támaszkodva, építkezve olyan alapokat tegyünk le, amelyek esetleg saját erőből a magasabb célokat tűznének ki, de ez komoly átmeneti idő kérdése, ám tény, hogy megérdemelné a város, hogy legalább egy szinttel magasabb osztályú férfi csapat legyen.

Lesz-e olyan sportág, amely a későbbiekben csatlakozhat a klubhoz?

– Szívügyünk, és álmunk lenne, ha a székesfehérvári Vívó Egyesület csatlakozna szakosztályként hozzánk. Oda szeretnénk eljutni, hogyha bejön egy szülő a MÁV Előréhez, akkor tudjunk a számára tíz-tizenkét lehetőséget felkínálni, illetve biztosítani a gyermek számára. Nem minden gyerek alkalmas egyes sportágak elsajátításához, akár testileg, akár mentálisan, de jó lenne, ha minél szélesebb lenne a paletta. Fontosnak tartanánk, hogy a vívás hozzánk kerüljön olimpiai sikersportágként. Emellett még terveink között szerepel és merünk nagyot álmodni, reméljük, a tenisz is megjelenik nálunk. Hogyha ezekkel a sportágakkal bővül a bázisunk, akkor a küzdősportoktól (ökölvívás, aikido) a női és a férfi sportokon át olyan választékot teremtünk az alap sportágak mellett, hogy minden szülő megtalálja nálunk gyermekének számításait. Célunk, hogy az utánpótlásban elérjük az ezer fős létszámot a klub kötelékében. A legnagyobb siker, ha minél több gyermek tartozik hozzánk, akik megszeretik a sportot és kötődnek hozzánk Legyünk büszkék erre a klubra, legyünk újra az „egy nagy család!”