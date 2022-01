FINO Kaposvár – MÁV Előre SC-Foxconn 3:0 (21, 17, 18)

Kaposvár Aréna, 738 néző

Vezette: Halász, Szarka

Kaposvár: Hubicska, San­doval, Milovanovics, Bö­göly, Ouyachi, Garchet. Csere: Bozóki (liberó), El Azhari, Vasquez, Fenyvesi, Kiss M. Vezetőedző: Ruben Wolochin.

MÁV Előre SC: Kholman, Deliu, Boa, Balázs, Listanskis, Kulcsár. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Doda. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A találkozó megemlékezéssel indult. A MÁV Előre nyitott először, majd ezt követte az egyperces gyászszünet a január elsején tragikus körülmények között, közúti balesetben elhunyt Iván Gergő emlékére. A 20 éves játékos mezszámát a klub visszavonultatta, többé senki nem húzhatja majd magára a 14-es mezt. Az első meccsen a Kaposvár sima 3:0-as győzelmet aratott, így számukra elég volt két nyert szett is a továbbjutáshoz. A várakozásoknak megfelelően jobban kezdett a vendéglátó, bár ettől függetlenül a Loki kiegyenlített, és aránylag hosszabb ideig, 9-9-ig próbálta szorossá tenni a szettet. Nem játszott alárendelt szerepet a fehérvári gárda, jól tartotta magát a folytatásban is, ám a rutinos házigazdák simán nyerték a játszmát. A középső játékrész a válogatott Bögöly Gábor sikeres nyitásával indult, de 3-2-re is vezetett a Loki a szett elején, utána fokozatosan haladt a FINO az újabb részsikere felé. A harmadik etap elején újfent előnybe került a MÁV, és tartotta magát egy darabig. 9-6 után azonban egyre jobban érvényesült a vendéglátók akarata.