Dupla hazai hétvégét tudhat maga mögött a Volán. Pénteken először a Graz vendégeskedett a Raktár utcában. Azon a mérkőzésen sok hibával játszott a Fehérvár, és végül vereség is lett a mérkőzés vége. Vasárnap igazi rangadó várt Háriékra, hiszen a forduló előtt az első helyen álló Olimpija Ljubljana érkezett. A parázs és jó iramú találkozón bár a vendégek szerezték meg a vezetést, a kék-fehérek nem hagyták annyiban és még az első harmadban gólra váltották mezőnyfölényüket. A találkozó végül a 2-0-és második játékrészben dőlt el, a vége 4-2-es fehérvári diadal lett. A Fehérvár szempontjából azért is volt fontos a siker, hiszen a gárda zsinórban három mérkőzésen még nem maradt pont nélkül. Szerencsére ez nem is következett be.

– Nagyszerűen kezdtünk, rengeteg energiával játszottunk az első harmadban – kezdte értékelést a Fehérvár honlapjának Kevin Constantine. – Az előző két mérkőzésünket elveszítettük, a szezonban ez volt az első alkalom, hogy zsinórban két találkozón sem szereztünk pontot. Nagyon tetszett, ahogy a srácok reagáltak erre, keményen jöttek ki, remek első tíz percet produkáltak. A kezdésünket nézve szinte igazságtalannak tűnt, hogy 1-0-ra vezetett az ellenfél. De kitartottunk, az emberelőnyös játékunk nagyon jól nézett ki. Sok helyzetet alakítottunk ki előnyben, kulcsfontosságú gólt szereztünk, amivel visszajöttünk a meccsbe.

A találkozó a Hydro Fehérvár AV19 játékosának, Rétfalvi Kristófnak is emlékezetes marad. A fiatal jégkorongos szerezte a Volán második és egyben vezető gólját, ami nem mellesleg Rétfalvi első találata volt a felnőttcsapat mezében. A Titánokból felkerült támadó a kapu mögül okosan rálőtte a pakkot Usra, a kapusról pedig a kapuba kötött ki a korong.

– Örülök, hogy Rétfalvi megszerezte az első gólját. Már korábban is majdnem sikerült neki, de kiderült, hogy akkor valaki másról ment be a korong. Most pedig meg kellett nézniük az esetet a bíróknak videón, már azt hittem, ezúttal sem jön össze neki. Nagyszerű, hogy meglett az első gólja.

– Már meccs előtt is megbeszéltük, az edző is elmondta, hogy az első tíz percet nagyon meg kell nyomnunk, mert az előző találkozó nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Úgy kellett kezdenünk, hogy mi vagyunk a jobbak, mi támadjunk le, mi ütközzünk többet és nálunk legyen a korong. Sajnos ők szerezték meg a vezetést, de ez nem hátráltatott minket, nyomtunk tovább és végül sikerült behúzni a győzelmet – értékelt a lefújás után Rétfalvi Kristóf.

A Fehérvárra a héten idegenbeli túra vár. Kevin Constantine együttese pénteken a Pustertal Wölfe, míg szombat este a friss listavezető Red Bull Salzburg otthonában lép jégre. A tervek szerint a csapattal utazik már a hosszú útra az új igazolás, Oskar Östlund kapus is.