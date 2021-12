2018-ban, három és fél évvel ezelőtt ünnepelhetett utoljára bajnoki címet a Videoton. Azóta már a Ferencváros uralja a honi porondot, s a Vidi évről évre kevesebb szerepet kap az aranyversenyben. Sőt, most úgy tűnik, a fehérváriak éremszerzési esélyei is csökkennek, egyre több a kihívó a dobogó környékén. Ezt bizonyítja, hogy az előző bajnoki kiírásban a Puskás Akadémia FC is megelőzte a Vidit, míg a most futó pontvadászatban a Kisvárda is bejelentkezett valami nyakbavalóért. Legutóbb épp a keleti határszélről volt kénytelen pontok nélkül hazatérni Szabics Imre együttese. A Kisvárda 2-1-re nyert, s a tabella második helyén már hétpontos fórral előzi a piros-­kékeket. Az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencváros kilenc, a Puskás Akadémia négy ponttal gyűjtött többet, mint a negyedik helyen tanyázó Mol Fehérvár FC.

– A hangulat volt már jobb is. Nem telnek vidáman a napok mostanában – mesélte Kovács Dániel, a Mol Fehérvár FC kapusa, akin, valljuk meg, nem múlik igazán a Vidi haloványabb teljesítménye. – Kicsit fárasztó már, hogy mindig fel kell állni valamiből. Persze egy vereség nem a világvége, de mi is érezzük, sokszor nem úgy megy a játék, ahogy szeretnénk, s ez frusztráló. Észrevettük már, hogy van két-három jó meccs, de amikor beindulhatna egy jó széria, jön egy vereség, vagy egy olyan eredmény egy kiscsapat ellen, ami nem fér bele egy ilyen klub imázsába. Többször beszélgettünk már erről, de nem tudom, mi az oka a hullámzásnak. Keményen edzünk, az edzésmunkával nincs probléma, keressük mi is az okokat és megpróbáljuk gyorsan megtalálni a megoldást.

Egy-egy silány játék végén felmerült, hogy talán a mentalitással is gondok vannak a csapatnál, ahol minden, de minden adott a tapsra méltó produkcióhoz. Kiemelkedő infrastruktúra, remek stadion, Közép-Európában meghatározó és gazdag történelemmel bíró patinás város, sziklaszilárd anyagi háttér. Mégis, mi kell még a sikerhez?