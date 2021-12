A még mindig csak 14 éves Rossi a szezont a Northern Talent Cupban töltötte, ahol végül az összetett pontverseny harmadik helyén végzett. A közelmúltban pedig az olasz Gazzola Racing Team meghívásának köszönhetően lehetőséget kapott CIV Repsol Moto3 Junior Világbajnokság zárófutamán, Valenciában.

– Egy régi ismerőstől kaptuk a lehetőséget, a Gazolla Racingtől, mivel erre a fordulóra felszabadult náluk egy hely, és ők Rossira gondoltak – nyilatkozta lapunknak Stefano Favaro, a Fairium NGRT csapatmenedzsere. – Azzal a céllal mentünk ki, hogy Rossi szerezzen minél több tapasztalatot a Moto3-ban, mert nagy a különbség az NTC-ben és az itt használt motorok között. A fő szempont az volt, hogy lássuk, Rossi hogyan barátkozik össze ezzel a motorral. Ez a része jól sikerült, a másik fontos szempont pedig az volt, hogy miként áll helyt 14 évesként, a legfiatalabbként a 17-18 éveseket felvonultató mezőnyben, milyen szinten tart most a többiekhez képest.

Forrás: gaborfeherphoto / Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Maga a sorozat hasonló magas polcon helyezkedik el a nemzetközi utánpótlásnevelő szériákban, mint az NTC-s bajnoki címmel, vagy második hellyel járó Red Bull Rookie Cupba való indulás. Ez az egyik fontos állomása a MotoGP-be és a Moto3-ba vezető útnak. Azzal a különbséggel, hogy itt a sorozat győztesét junior világbajnoknak nevezik. Ami Rossi valenciai hétvégéjét illeti, a fiatal motoros helytállt a mezőnyben, időmérőkön a 23. és a 27. helyen végzett, míg a futamon 22. helyen ért célba.

– Az emberek kívülről csak az eredményt figyelik, hogy az időmérőn több mint két másodpercet kapott az elsőtől, de mi más képet láttunk. Mi adatokat is elemeztünk Rossival, a motor komplex telemetriai rendszere rengeteg adatot és ezáltal tényt mutat meg a teljesítményéről. Ezek azt mutatták, hogy csütörtökön ült először ezen a motoron, csütörtökön és pénteken szabadedzéseken ment csak vele, nagyjából 300 kilométert. A többiek minimum 3000 kilométert tettek meg eddig ezzel a technikával. A telemetriai adatok megmutatták, Rossi gyorsan alkalmazkodott, nagyon jól használta a fékeket, még a motor geometriáját is jól be tudta állítani. Ez is a versenyző fontos tudása, mert pontosan el tudja mondani a mérnököknek, hogy mi a probléma, min kell változtatni. Ha ez nem működne, akkor a mérnök nem biztos, hogy jó beállítást tud találni a motorhoz. A főmérnök azt mondta Rossiról, hogy korához képest felkészült versenyző, tudja azt, hogy mi és miért történik a motoron, technikailag fejlettnek mutatta magát. Nekünk ez bőven elég volt. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, de ez a hétvége nagyon nagy löketet adott nekünk. Bíztunk benne eddig is, de ez a bizalom csak nőtt irányába.

Ami a jövő évet illeti, a csapat háza táján több változásra is lehet majd számítani. Lukács Tamást és Lőrincz Lászlót tanácsadóként továbbra is segíteni fogja Stefano Favaro ha ők igénylik, de a jövő évtől a jelenlegi tervek szerint egy fős csapattá válik a Fairium NGRT, Rossi a következő idényben is a Northern Talent Cupban állt rajthoz, de ezen kívül is izgalmas szezon elé néz majd a fiatal motorversenyző.

Forrás: Fairium NGRT

– Rossi nem fog itthon edzeni, a fejlődése azon múlik, kivel, hol és milyen technikai háttérrel tud felkészülni. Magyarországon sajnos ezek a feltételek nem érvényesülnek, ezért Rossi Spanyolországba fog költözni és ott fog készülni. Az NTC mellett a CIV Repsol Moto3 Junior Világbajnokság utolsó két futamán is rajhoz áll majd ismét.

Rossit a hazai szakmai is elismerte a napokban, hiszen különdíjat kapott a MAMS Gyorsasági díjátadóján, mint a legeredményesebb nemzetközi versenyen résztvevő fiatal versenyző.