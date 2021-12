Két, az előző fordulóban igencsak csalódott és vereséggel záró együttes találkozik ma este 18.40-kor az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban. A Titánokat mindössze 19 másodperc választotta el attól, hogy hosszabbítást játsszanak a Tüskecsarnokban kedden este a MAC HKB Újbuda vendégeként, ám a házigazdák nem tették meg ezt a szívességet, és gyors egymásutánban két találatot berámolva 4-2-es győzelmet arattak felettük.

– Hosszú szünet után tértünk vissza, és a csapat is szét volt esve, mert többen is az U20-as vagy U18-as válogatottal voltak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a teljesítményünk jó volt. Talán egy kicsit óvatosan kezdtük a meccset, túl sok tiszteletet adtunk a MAC-nak, lehettünk volna éhesebbek, jobban arcba mászósak. Egyébként a harc és a küzdés rendben volt. Voltak jó gólszerzési lehetőségeink. Lehet azt mondani, hogy volt pár szerencsésen pattanó korong, de akkor is a második harmadban voltak jó lehetőségeink gólt lőni. Még akár azt is meg merem kockáztatni, hogy benne volt a meccsben, hogy nyerjünk. Dühítő a vége, és a nulla pont. – mondta Anatolij Bogdanov, a kék-fehérek mestere.

Az újvárosiak közben a tabella második helyén álló, de a listavezető Sport Club Csíkszeredánál két mérkőzéssel kevesebbet játszó FTC-Telekomtól kaptak ki nagy csatában, hasonló arányban.

A két csapat idei két összecsapását tekintve a tabellán egy hellyel a Titánokat megelőző DAB áll jobban. Az első találkozójukon 1-0-ra nyertek a Bikák, míg a második meccsen 9-1-re múlták felül riválisukat.

A dunaújvárosi szakvezető, Leo Gudas mindenesetre csupán az előnyök kihasználása miatt volt csalódott a Fradi ellen.

– Nagyon jó meccset játszottunk a mezőny egyik legjobb csapatával, az első két harmadban nagyon fegyelmezetten védekeztünk, ezt az időszakot kiállítás nélkül hoztuk le, ez is kellett ahhoz, hogy szorosan tartsuk a mérkőzést. Amiatt azonban csalódottak vagyunk, hogy az emberelőnyeinkkel nem éltünk jó százalékban.