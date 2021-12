A Titánok jégkorongcsapatának sorsolása finoman szólva is érdekesen alakult novemberben, ugyanis az együttes ebben az időszakban összesen négy mérkőzést játszott, de december 21-ig is a csütörtökivel együtt csak két derbi vár Anatoli Bogdanov gárdájára. Legutóbb az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban november 4-én léptek jégre a fehérvári fiatalok, igaz, akkor sikerélménnyel is távozhattak a játéktérről, miután nagy küzdelemben Szeles kiváló kapusteljesítményének köszönhetően 1-0-ra nyertek a kék-fehérek az FTC ellen. Azóta két mérkőzést játszott a Titánok, mindkettőnek vereség lett a vége, ami a fájóbb, hogy a tabellaszomszéd Dunaújvárossal vívott megyei rangadót borzasztó első húsz perc után 9-1-re elbukták Szelesék.

Szilassy Zoltán csapata a Fehérvárral ellentétben öt mérkőzésen érdekelt volt novemberben, Öt találkozóból hármat megnyert az erdélyi alakulat, a DEAC, a Brassó és a Győr sem bírt Sárpátkiékkal, míg a Mac és a Csíkszereda két vállra fektette a piros-fehéreket.

A Gyergyó jelenleg az Erste Liga 11 csapatos mezőnyében az ötödik helyen áll 19 mérkőzésen szerzett 39 pontjával. A Titánok az utolsó, 11. pozíciót foglalják el, 8 egységgel. A két gárda az idei évadban már találkozott egymással. Az erdélyi derbin már húsz perc után eldőltek a lényegi kérdések, hiszen a Gyergyó egy harmad után 4-0-ra vezetett. A folytatásban sem volt sok köszönet, végül 9-1-es zakóval térhettek haza a fehérvári fiatalok.

A csütörtöki mérkőzés 17 órakor kezdődik majd a Raktár utcában.