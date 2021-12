A kupák történetében először 2009-ben rendeztek női focibemutatót az ARISZ és a Sárszentágota csapatai között. Majd a következő évben az NB I-es női futsalbajnok Vesta Persecutor K&+3S együttese Székesfehérvár közéleti válogatottjával csapott össze. A női vonalat a 2012-ben tovább erősítették, a Veszprém NB II-es gárdája az ARISZ-szal játszott bemutató meccset. 2014-től aztán végképp teret nyertek a hölgyek, hiszen négycsapatos torna is a programba került. A 2019-es megmérettetésen már nyolc együttes vett részt a Női Kupa elnevezésű tornán. Idén két csoportban hat csapat küzdhetett a díszes serlegért. Az „A” csoportban az Enying, a Sárbogárd SE és a Sárkeresztes SE, míg a „B” csoportban a Csákvár, a Baracs és az elszakított országrészeket képviselő, vajdasági TSC Magyarkanizsa lépett a VOK parkettjára.

Akárcsak egy nappal ezelőtt az öregfiúknál, most is az Enying csapata – amely a megyei nagypályás bajnokságban toronymagasan listavezető – lépett először pályára a pontvadászatban rivális, jelenleg harmadik Sárbogárd VSE ellen, és fölényes 6-0-s győzelemmel indított. Nem volt véletlen, hiszen a nagypályán szereplő garnitúra jött el a VOK-ba is, bár arra valószínűleg nem számítottak, hogy a Sárkeresztes SE csapata alaposan meglepi őket, mivel nem kevesebb, mint nyolc találatot rámoltak kapujukba. A Csákvár–Baracs-párharc éles összecsapásokat hozott a bajnokságban, most a csákváriak nyertek szoros csatában 2-1-re. A Sárkeresztes erődemonstrációt bemutatva a Sárbogárdnak is tizenegyet lőtt, így csoportelső lett. A másik trióban hasonlóképpen tett a TSC Magyarkanizsa is, ők húszat lőttek, kettőt kaptak és hallatlanul magabiztosan jutottak az elődöntőbe.

Közben a Videoton Baráti Kör labdarúgócsapata, amely 15 évvel ezelőtt alakult, első edzőjének Kiss Lajosnak a tiszteletére, emlékére rendezett meccseket, és láthattunk igazán pörgős találkozót a VBKE és a Köfém SC csapatai között.

A Köfém csapatkapitánya, Tersánszky Tibor elégedett volt az 1-0-ra megnyert első találkozó után.

– Évek óta együtt van a csapat magja, részt veszünk a nagypályás öregfiúk-bajnokságban, valamint a Tiber László fémjelezte Videoton Veterán csapattal komoly eredményeket értünk el országos szinten is.

A labda kemény, nagyon tud csípni, úgyhogy felettébb óvatosnak kellett lenniForrás: gaborfeherphoto / Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Majd az 5–6. helyért vívott összecsapáson a Sárbogárd SE 5-1-re verte a korábbiak évekhez képest kissé visszafogottan szereplő Baracs SE gárdáját.

Az elődöntő első meccsén a Sárkeresztes folytatta menetelését, a 6-0-s győzelemnek a Csákvár itta meg a levét. A másik ágon a TSC Magyarkanizsa kiütötte 9-0-ra az Enyinget, így mondhatni létrejött az „álomdöntő”! Ezt megelőzően a bronzmeccset a Csákvár az Enyinggel játszotta, itt mindössze egy találat született, enyingi részről.

A fináléban pedig egy jól ismert legendás végeredmény született, a TSC Magyarkanizsa 6-3-ra győzte le az addig makulátlan mérleget bíró Sárkeresztest. A futballfesztivál reggel 16 csapat részvételével, a Nemzetközi Labdarúgó Kupa küzdelmeivel folytatódik, egészen este nyolcig.