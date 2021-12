Kisvárda Master Good – Mol Fehérvár FC 2-1 (2-1)

Kisvárda, 1200 néző. Vezette: Solymosi Péter (Tóth II V., Medovarszki)

Kisvárda: Dombó – Peteleu, Prenga, Cirkovic, Leoni – Melnyik, Ötvös (Karabeljov, 78.), Simovic – Asani (Navratil, 67.), Mesanovic (Kravcsenko, 92.), Bumba (Camaj, 78.). Megbízott edző: Erős Gábor.

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Fiola, Stopira, Heister – Dárdai (Kovács I., 71.), Szendrei (Lüftner, 26.), Makarenko, Petrjak – Nikolics (Zivzivadze, 79.), Kodro. Vezetőedző: Szabics Imre

Gól: Cirkovic (4.), Asani (22.) illetve Nikolics (27.)

Sárga lap: Asani (6.), Peteleu (76.) illetve Makarenko (31.)

Tetszhetett Adrian Mutunak, amit a kisvárdai Várkerti Stadionban látott. A korábbi román válogatott labdarúgó pokrócba burkolózva figyelhette talán leendő csapatának lendületes játékát a Vidi ellen. A hírek szerint a 40 éves szakember irányíthatja majd a várdaiaikat, akik a megbízott edző, Erős Gábor vezetése mellett is remekelnek.

A 4. percben már a második szögletét küldhette be a Kisvárda, a veszélyesen kapu elé ívelt labdába Kodro mellett Cirkovic csúsztatott bele, a labda a hosszú oldali kapufáról vágódott a hálóba, 1-0. A piros-kékek nehezen lendültek játékba, annak ellenére, hogy mintegy ötven szurkoló is elkísérte őket a keleti határra, a 22. percben az albán Asani 17 méterről csavarta a labdát ballal a jobb felső sarokba úgy, hogy Heister csak nézte az álomszép találatot, 2-0. Ezután állt bele a harcba a Vidi fölénybe került, a társak főként Kodrót keresték a labdával, egyszer Dombónak hárítania is kellett a bosnyák csatár lövését. Szabics Imre cserélt, Negot a középpályára tette, s a francia-magyar tért ölelő indítása kellett a szépítő találathoz. Dombó a labda alá szaladt a tizenhatoson kívül, Nikolics Nemanja pedig 11 méterről helyezett az üresen hagyott kapu közepébe, 2-1. Élvezetes volt a játék a szünetig, Kovács Dánielnek is kellett védenie, Dombótól pedig bravúr kellett, hogy ne egyenlítsen ki a Vidi: Dárdai lövését a mezőnybe ütötte, majd villámgyors reflexszel kapott bele az érkező Nikolics 4 méterről megeresztett lövésébe. Ez volt talán az utolsó sorsdöntő momentum, mert fordulás után hiába irányította a játékot a Mol Fehérvár FC, képtelen volt helyzetbe kerülni. A Kisvárda szervezett csapatjátékkal őrizte előnyét, s megérdemelten tartotta otthon a pontokat.

Mutu elégedetten hangolódhat esetleges kisvárdai szerepvállalására, azonban az nagy talány, hogy Szabics Imre fel tudja-e még rázni az idegenben idén továbbra is nyeretlen Vidit.