Veszélyes ellenfélhez utazott Kevin Constantine gárdája, hiszen a Znojmo bár a tabella második feléhez tartozik, az elmúlt öt mérkőzéséből hármat megnyert. A Fehérvár hasonló statisztikában csak két győzelmet tudott felmutatni, igaz egy megnyert Bécs elleni rangadóval a hátuk mögött vágtak neki az útnak Háriék.

A karácsonyi találkozó hazai rohamokkal indult, majd sajnos a mezőnyfölényt gyorsan gólra is váltották a csehek. Két perc és fél perc elteltével Mihály ülhetett ki a büntetőpadra. A fór nagy részében beszorult a Volán, és bár a 120 másodperc alatt nem, de kiegészülés után szinte rögtön betalált a Znojmo, Sedlak távoli lövésénél takartak jól a csapattársak, Kornakker tehetetlen volt, 1-0. Itt még nem ért véget a Fehérvár rossz kezdése, még két perc sem telt el, és jött az újabb hazai gól. Egy korongszerzést követően Prokes kerülte meg a kaput és a magyar kapus füle mellett a rövidnél fonákkal a hálóba helyezett, 2-0. Az álmoskás rajt után megérkezett a meccsbe Kevin Constantine együttese, előbb Terbócs, majd Jacobs is veszélyeztetett, de Kantor védeni tudott. A harmad közepén emberelőnybe került az AV19, de csak Petan távoli lövése hordozott magában némi veszélyt. Hat perccel a játékrész vége előtt aztán összejött a szépítés, egy gyors Fejér megyei támadás végén Terbócs került ziccerbe, aki magabiztosan lőtt a hálóba, 2-1. Nem sokáig örülhettek a találatnak a szép számmal a helyszínen tartózkodó vendégszurkolók, újabb cseh fórban Eriksson mattolta közelről Kornakkert, 3-1.

A második harmad Jacobs és Hári lehetőségével kezdődött, majd emberelőnyben jöhetett a Volán. Bár a két perc elején a Znojmo kettő az egyben kiugorhatott, a túloldalon Kuralt megcsörrentette a kapuvasat. Később a csehek is támadhattak létszámfölényben és ezúttal is eredményesen tették ezt, Culkin talált be, 4-1. A negyedik bekapott gól kicsit megfogta a Fehérvárt, majd megvillant a jól játszó Jacobs-Németh-Mihály alkotta negyedik sor, de Kantor eszén nem tudtak túljárni. A folytatásban mindkét kapunál adódtak helyzetek, a Volán védekezése néhány alkalommal lyukasnak bizonyult, de Kornakker bravúrjainak hála nem nőtt a hátrány. Az utolsó másodpecekben hazai kapus eladott korongja után Bartalis talált be, de közben már lejárt az idő, így maradt a 4-1.

Az utolsó harmadot nagy elánnal kezdte Kevin Constantine együttese, de Kuralt, majd Erdély közeli kísérlete is kimaradt. A túloldalon ellenben a Znojmo kegyetlenül kihasználta a Fejér megyei védelem megingásait, egy kontrát követően Eriksson lőtt gólt éles szögből, majd Kornakkert Östlund váltotta a magyar kapuba, 5-1. 12 perccel a vége előtt közelebb zárkózott a Volán, Terbócs passzát Shaw váltotta gólra, 5-2. Nem sokáig volt három közte, a Fehérvár emberhátrányos védekezése ismét nem működött, Svoboda lőtte be a hatodik cseh gólt, 6-2. A mérkőzés végén elszabadultak az indulatok, a Znojmo öt a háromban játszhatott, majd Campbell és Horváth Milán is ökölcsatát vívott egy-egy znojmóival. Az utolsó minutumban még Shaw ugyan betalált, a vége 6-3 lett.

Tesla Orli Znojmo – Hydro Fehérvár AV19 6-3 (3-1, 1-0, 2-2)

Znojmo, 1000 néző. V.: Fichtner, Soós D., Gatol, Muzsik

Znojmo: Kantor – Sedlak 1 (1), Culkin 1 (2), Svoboda 1 (1), Nemec, Köver – Younan, Haman, Ahl (1), Zubov (1), Eriksson 2 – Stransky, Bartko, Gorcik, Prokes 1(1), Matus – Kvasnica, Brittain, Luciani (1). vezetőedző: Glen Hanlon.

AV19: Kornakker – Atkinson 1, Nilsson, Magosi, Hári, Kuralt – Fournier, Campbell, Erdély (1), Sarauer, Petan – Horváth M., Szabó D., Shaw 2 (1), Bartalis (1), Terbócs 1(1) – Reiter, Rétfalvi, Jacobs, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 14, ill. 22 perc.

Kapura lövések: 40-19.