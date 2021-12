– Természetesen követtem a hagyományokat, gyerekként én is birkóztam, azonban jött egy év, amikor hirtelen nagyot nőttem, az eredmények sem jöttek, nem tudtam tartani a súlyomat, ráadásul vonzottak a labdajátékok is. Az öcsém, András nem sportolt, Fehérváron, a belvárosban dolgozik a vendéglátásban. A birkózás mellett iskolai szinten kosárlabdáztam és kézilabdáztam, a kisebb méretű labdát először 13 évesen fogtam a kezembe, ügyesnek tűntem. Szűcs Imre, korábbi birkózó a fehérvári kézisek technikai vezetőjeként tevékenykedett, mondta apukámnak, balkezes vagyok és ügyes, érdemes lenne megpróbálnom a kézilabdát. Madár Imre bácsinál jelentkeztem, ott is ragadtam, 15 évesen. Leigazolt a Szondi, fiatalon bemutatkoztam az NB I/B-s csapatban, 1996-ban a gárda felkerült az élvonalba, NK Hungária néven szerepeltünk egy éven át a legjobbak között, bennmaradtunk, azonban a csapat megszűnt. Én 1997 nyarán Dunaújvárosba igazoltam, Károlyfi Viktorral egyetemben.