Idén is fordult a kocka. Már ami a Fejér megyei fociriválisokat illeti. 13 fordulót követően a Puskás Akadémia FC-nek van inkább reális esélye befogni a listavezető Ferencvárost, ugyanis a felcsútiak a Fradihoz hasonlóan 12 összecsapást letudva csak hárompontos hátránnyal állnak a második helyen.

Miután a Mol Fehérvár FC legutóbb fájóan és bosszantóan sima vereséget szenvedett az Üllői úton, a Vidi már nyolcpontos hátrányt számolgat a negyedik helyen.

Bánhatja a Pakstól elszenvedett újabb fiaskót a Puskás, mert így továbbra is üldöző az NB I.-ben, de most mindkét megyei gárda javíthat. A fehérváriak az újonc Gyirmót FC Győrt fogadják szombaton 17.00 órakor – a három pont itthon tartását fontolgatva. Az örök mérleg is a Vidi felé billen, négyszer meccseltek, három fehérvári diadal mellett egy döntetlenre futotta a Gyirmót erejéből, s a gólkülönbség is imponáló: 10-1 a piros-kékek javára. Az már aggasztóbb, hogy egyetlen pontját és egyetlen gólját épp az idei pontvadászatban szerezte a kisalföldi egylet a Vidi ellen. Kenan Kodro, a fehérváriak 7 meccsen öt gólt szerző támadója bízik a csapat jó hazai sorozatában. Utóbbi három meccsét megnyerte a Mol Fehérvár Sóstón, a Gyirmótot sem engedné el ponttal. A szombati megmérettetést a Fradi elleni találkozó végén kiállított Funsho Bamgboye egészen biztosan kihagyja, négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

A Puskás Akadémia FC a Zalaegerszegi TE elleni első hazai élvonalbeli győzelmére készül. Az NB I.-ben eddig hétszer randevúztak, négyszer nyert a ZTE, s egy döntetlen mellett két diadalt arattak a felcsútiak, de idegenben. Kétségkívül billenthető kicsit a mérleg, a Zalaegerszeg a nyolcadik a tabellán, de nem lesz könnyű dolga a Hornyák-legénységnek vasárnap 15.45-től. Mert a ZTE az FTC-t is legyőzte már idén, igaz, utóbbi a három bajnokiján csak egy pontot szerzett. A kék-fehérek trénere, Waltner Róbert nem dirigálhatja övéit a felcsúti Pancho Arénában, mert koronavírus-fertőzés miatt otthonában lábadozik. Fehérváron és Felcsúton adott a lecke, zsebben kell tartani a pontokat.