Mielőtt 2019-ben áttette állomáshelyét Székesfehérvárra, jobbára a szűken vett szakma ismerte Töpfner Alexandra nevét. Pedig a tehetséges szélső már korábban több csapatnál is letette a névjegyét, és nemcsak rajta múlott, hogy nem került a korosztályos, illetve a felnőtt­válogatott irányítóinak látóterébe.

Mindenesetre „jó lóra tett” azzal, hogy másfél éve az Alba Fehérvár KC csapatához szerződött, és igen energikus, jó szellemű játékost ismertünk meg személyében.

A játékossal kutyasétáltatás közben beszélgettünk, másfél éves tacskójával rótta a Palotavárosi tavak környékét, a séta célja pedig az volt, hogy a tacsi rendesen elfáradjon.

– Szekszárdon kezdtem kézilabdázni, onnan átkerültem Veszprémbe, ahol megszűnt a klub, és az egész csapat átköltözött Mosonmagyaróvárra. Ott öt évet töltöttem el, de sok sérülés hátráltatta a karrieremet, és amikor feljutottunk az NB I-be, eligazoltam Kispestre a több játéklehetőség reményében. Ezt követően jött az Alba Fehérvár KC ajánlata. Utánpótlásban még játszottam átlövőként, de mivel nem vagyok túl magas szinte egyértelmű volt, hogy nekem a szélen lesz nagyobb feladatom – tudtuk meg.

Minden tekintetben pályafutása mérföldkövét jelentette, hogy az Albában stabil kezdőként számít rá az edzői stáb.

– Kiváló lehetőséget láttam abban, hogy az Albához igazoltam. Úgy gondoltam, hogy a székesfehérvári klub nemcsak első osztályú, hanem komoly múlttal is rendelkezik, nagyon örültem annak, hogy láttak bennem potenciált. Jól érzem magam a csapatban, igazán beilleszkedtem, remek közösségünk van, és igen megszerettem Székesfehérvárt is – tette hozzá.

Az idei szezonban lejátszott kilenc bajnokin harminc gólt lőtt, de tovább szeretné javítani mérlegét, bár teljesítményével már felhívta magára a felnőttválogatott szakmai stábjának a figyelmét is. Az újjászerveződött nemzeti csapat szövetségi kapitánya, Golovin Vladimir meghívója pedig nem is késett, bár a játékos saját bevallása szerint egyáltalán nem lehetett erre számítani.

– Nagyon meglepett, hogy meghívtak a nagy válogatottba! Minden játékosnak, így nekem is ez volt az álmom, hogy egyszer válogatott lehessek. Korábban semmilyen előjele nem volt ennek, soha nem voltam a válogatott keretek környékén sem, ezért is nagy szó, hogy ott lehetek az összetartáson. Igazság szerint az sem mindennapos, hogy olyan csapat játékosaként hívtak be, amely egyelőre nem a tabella felső régiójában szerepel. Golovin Vladimirral még soha nem dolgoztam együtt, nem is ismertem annyira őt. Kétségtelen, hogy a posztomon elég nagy a tülekedés. Ott van Lukács Viktória és Kovács Anett is, mellettük szól az, hogy hétről hétre a Bajnokok Ligájában szerepelhetnek, és a bajnokságban is a élcsapatok tagjai, de én mindent meg szeretnék tenni azért, hogy odakerüljek, a Spanyolországba utazó csapatba – hangsúlyozta.

A magyar válogatott hétfő késő estétől dolgozik együtt a felkészülés jegyében, és a ter­vek szerint csütörtökön indul Franciaországba, az olim­­piai baj­no­ki címvédő elleni két mérkőzésre, majd december 2-án kezdi meg szereplését a spanyolországi világbajnokságon.

Töpfner természetesen eljátszott már a gondolattal, hogy az olimpiai aranyérmes gallok ellen léphet pályára.

– Nagyon jó lenne pályára lépni a franciák ellen, ám ez még a jövő zenéje. Jó teljesítményt szeretnék nyújtani az összetartáson, aztán majd kiderül, hogy ez mire lesz elég. A világbajnoki csoportellenfeleinkkel szemben kiharcolhatjuk, és teljesen reális lehet a továbbjutás innen – utalt arra, hogy a torna csoportkörében, december 2-án Szlovákiával, 4-én Csehországgal, 6-án Németországgal mérkőz­nek majd meg a mieink.

Az azonban biztos, hogy ha a hétvégén a franciák ellen parkettre lép, akkor a tacsinak még jó néhány napra pótgazdáról kell majd gondoskodnia.

– Szeretnék javítani a gól­átlagomon a jövőben, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a szélső poszt eléggé kiszolgáltatott. Nagyon sok függ a társaktól, hogy mennyi labdát kapok tőlük. Igyekszem élni a lehetőségekkel, illetve a lerohanás jó kapusteljesítmény mellett egyszerűbb, de nem panaszkodhatok, mert jól kiszolgálnak a társaim az Albában – mondta a szélső.