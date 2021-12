A koronavírus-járvány miatt online térben megtartott fórumon Cser-Palkovics András számolt be az évek óta várt beruházás megkezdéséről. Már zajlanak az új, a Hydro Fehérvár AV19-nek is otthont adó multifunkcionális csarnok földmunkái.

– A legfontosabb, hogy elindult a beruházás, október közepén aláírtuk és hatályba lépett a vállalkozási szerződés, ennek nyomán pedig átadtuk a munkaterületet – mondta Székesfehérvár polgármestere. – Jogi és fizikai értelemben is elindult a beruházás első és legfontosabb szakasza, sajnálom, hogy kicsit tovább tartott az előkészítés, mint szerettük volna, de nyilván ez egy nagyon fontos és nagy projekt, a lényeg, hogy elindultak a munkálatok. A szerződés alapján 26 hónap múlva, nagyjából 2023 végére, 2024 elejére készülhet el a csarnok. Jelentős beruházás, de bízom benne, hogy különösen a jégkorongszurkolók örülnek ennek. Régóta várt már erre a város, és azt gondolom, hogy ez klub és szurkolótábora megérdemli ezt. Nagyon szép létesítmény épül majd, amire büszke lehet mindenki, a város is egy szimbolikus épülettel lesz gazdagabb, az elhelyezkedése is jó, könnyen megközelíthető lesz, nagy parkolóval. Az Alba Ipari Zónát és a Budai utat is összekötjük a beruházás keretében, ami az ipari zónában dolgozó sok ezer embernek megkönnyíti a napi szintű közlekedését.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ahogy az elmúlt időszakban, most is elhangzott, hogy bár a jégkorongosok otthona lesz a csarnok, több más programnak is helyet adhat majd a létesítmény, ami Székesfehérvár regionális helyzetét is megerősíti majd. Koncertek, nemzetközi kulturális programok, konferenciák és vásárok is érkezhetnek a városba, sőt akár egy későbbi jégkorong-világbajnokság egyik otthona is lehet majd az épület.

– Jégkorongmérkőzéseken 6000 fő befogásadására lesz alkalmas a csarnok, ami 2000-2500 hellyel bővíthető. A kulturális programok mellett a sportnak és a jégkorongnak köszönhetően a Modern Városok Program keretébe be tudott kerülni ez a létesítmény.

Néhány szerencsés szurkoló már pénteken szemügyre veheti a fehérvári hoki új otthonának helyét. Tíz szurkoló a város és a klub meghívásából részt vehet az első helyszíni bejáráson.

Forrás: a klub

A fórumon elhangzott, hogy a fehérvári klub központja a Raktár utca marad, de ha elkészül az új csarnok, a régi létesítmény felújítására is nyílik esély. Itt edz majd a csapat, de a mérkőzéseket a multifunkcionális csarnokban tartják meg.

Az online fórumon a klub vezetéséből a Fehérvár AV19 SC a napokban újraválasztott elnöke, Gál Péter Pál és a csapat általános menedzsere, Szélig Viktor számolt be az adventi programokról. A Hydro Fehérvár AV19 idén is több jótékonysági felhívás mellé áll, az Adni Jó Kupát támogatja a klub, valamint az elmúlt évhez hasonlóan a fehérvári Anyaotthon mögé is állnak a jégkorongosok. A december 3-ai találkozón tartós élelmiszereket gyűjtenek a csarnok területén, valamint december 21-én a játékosok hozzátartozói sütivásárt tartanak. A Pozsony visszalépése után december 28-án üresedés lett a csapat programjában, erre az alkalomra a fehérvári klubvezetés egy közösségi napot tervez, ahol a játékosok különböző ügyességi versenyeken vesznek részt, valamint a szurkolók által összeválogatott három a három elleni mérkőzéseket rendeznek majd meg. Az idei évben sem maradnak a szurkolók különleges adventi mez nélkül, amire az utolsó, karácsony előtti, 21-ei meccsig licitálhatnak majd a fanatikusok.

Kevin Constantine együttese nincs könnyű helyzetben, hiszen hetek óta rengeteg sérült van a keretben. Velük kapcsolatban Szélig Viktor elmondta, hogy a kézsérülése után Nilsson és Hári két hét múlva visszatérhet, Terbócs és Bartalis elhúzódó sérülése után már akár a hétvégén újra hadra foghatók lehetnek.