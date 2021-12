2021. márciusában – az előző idény utolsó megmérettetésén – még az Alba Regia Vívó Akadémia sportolójaként utasította maga mögé a honi junior mezőnyt, most már a Honvéd Szondi SE párbajtőrözőjeként védte meg bajnoki címét Kovács Gergely. A 18 esztendős fehérvári vívó tovább fejlődött, magabiztosan, nehéz ágon győzte le elé kerülő ellenfeleit.

– Végre versenyt akartam nyerni, mert idén még egyszer sem sikerült az élen végeznem. Talán még nem is volt példa arra, hogy „tábla egyesként”, legjobb csoportkörösként sikerült volna nyernem, mindig valahol kiestem – mesélte lelkesen az immár kétszeres junior bajnok, a felnőtt válogatott keretébe is beférkőző Kovács Gergely. – Már a csoportmérkőzések során is koncentráltan tudtam vívni. Nem kerültem könnyű ágra, kellemetlen vívókkal kezdtem, de végig magasan tudtam tartani a koncentrációmat. Farkas Péter és Hamilton-Meike ellen ha nem figyel az ember, akkor nagyon könnyen pórul járhat. Gyorsan ki lehet tőlük kapni.

Azonban Farkast (FTC) 15-11-re, Benét (MTK) 15-10-re, Hamilton-Meikét (Vasas) 15-10-re, az elődöntőben Kovács Dánielt (Tapolca) 15-6-ra verte. A döntő asszóban Osman-Touson Maruant 15-12-re múlta felül.

Kovács Geri emellett saját magát is legyőzte, hiszen ebben a szezonban eddig mindig a koncentráció hiányán csúszott el.

– Főleg a verseny végefelé éreztem, hogy fejben nagyon ott voltam a páston. Hátrányból tudtam fordítani a döntőben is. A finálét egyébként nem volt egyszerű fejben összerakni, kísértett a közelmúlt, hogy két előző versenyemen is vereséget szenvedtem a végjátékban. Nagyon feszült volt az utolsó mérkőzés, mert a bírók nem voltak igazán legjobb formájukban, sok téves döntést hoztak. Sokáig nézegették a videózsűrit is, ami könnyen kibillenthet egy vívót a ritmusból.

Forrás: a klub

A 18 éves fehérvári ifjút azonban most nem tudták megingatni. Kovács kicsit változtatott felkészülésén az ob előtt, ami eredményre vezetett.

– Csütörtökön még iskoláztam egyet, s vívtam egy asszót, azonban a verseny előtt egy nappal már egyáltalán nem foglalkoztam a vívással. Pihentem, kikapcsolódtam, eltereltem a figyelmemet. Ez sokat segíthetett.

Hétvégén Luxemburgban már junior világkupán ragad párbajtőrt a Honvéd Szondi SE vívója. 12 magyar utazik, akik között Geri a legjobb teljesítménnyel szeretne előrukkolni. De nem csupán honfitársait utasítaná maga mögé, meg akarja nyerni a világkupát.

A hölgyeknél a 17 éves Salamon Réka a legjobb nyolc között találkozott össze a későbbi bajnok Muhari Eszterrel. A szondis ifjú hölgy szúrta meg legtöbbször Muharit a mezőnyben, nem vívott rosszul, a hetedik helyen zárt végül. Ezzel a produkcióval a Balatonfüreden élő, de már évek óta fehérvári színekben versenyző Salamon Réka fellépett az országos ranglista negyedik helyére.

Ha a szezon végéig tartani tudnák pozíciójukat a szondis vívók, mindketten részt vehetnének a korosztályos Európa-bajnokságon és világbajnokságon.