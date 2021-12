DFVE - FTC-Telekom Waterpolo 12-13 (2-2, 4-3, 4-5, 2-3)

Vezette: Kovács Cs. Tamás, Homonnai Dániel

DFVE: Maczkó – Szilágyi 5, Gurisatti 2, Mahieu, Szabó N. 1, Mucsy, Szellák. Csere: Horváth B. 3, Garda 1, Pál. Vezetőedző: Mihók Attila.

FTC-Telekom: Neszmély – Dömsödi, Tóth-Csabai 2, Vályi 2, Illés 2, Koopman 3, Pőcze. Csere: Petik, Máté 4, Valentin, Kövesdi, Kuna. Vezetőedző: Gerendás György

Gól emberelőnyből: 4/8, ill. 7/11

Abban egészen biztosan lehettünk, hogy az idény első hazai rangadóján, amely egyben az esztendő utolsó bajnoki mérkőzése is volt egyben kiélezett összecsapás várt a csapatokra, és a kilátogatókra egyaránt. Már csak azért is, mivel ezt a találkozót úgy is fel lehetett fogni, hogy előzetes a leendő Euroliga-csoportkörre, hiszen összesorsolták a két csapatot két spanyol - Astralpool-Sabadell, Mataro – mellé, és két hét múlva már Sabadellben hajthatnak a továbbjutásért.

Az első negyed kiegyenlített volt, ám szinte forrott a víz a Fabó Éva Sportuszoda medencéjében. Nemcsak a gólok jöttek, hanem pofonok, és rúgások is tarkították a meccset, Horváth Brigitta bánhatta ezt, amikor minden következmény nélkül vérző fejjel kellett hosszú percekre elhagyni a pályát. A második játékrészben Szilágyi Dorottya kétszer villant, míg Horváth B. bosszúja is célba ért, és ezzel a nagyszünetet megelőzően már az Újvárosnál volt az előny, 6-5. A harmadik etapban addig kapart a Fradi, amíg megnyerte ezt a nyolc percet, így 10-10-es állásról lényegében kezdődhetett minden elölről.

Az utolsó negyed aztán több furcsa játékvezetői döntéssel is párosult, és 1:17-tel a vége előtt visszakerült a zöld-fehérekhez az előny Máté Zsuzsanna góljával. Ezután még egy gólváltás belefért a rangadóba, melyet kettő másodperccel a vége előtt ismét Máté gólja döntött el.

- Nem játszottunk rosszul, és nehéz volt kivédekezni egy utolsó másodperces hátrányt. Azokat a hibákat, amelyekből gólokat kaptunk az Euroligában nem szabad elkövetni a Fradi ellen. – mondta a meccs után az öt találatig jutó Szilágyi.