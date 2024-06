Fotós: Kecskés Zoltán



A főutcán szemünk elé táruló épületeket elemezve az is kiderült, hogy a történelem során a helyi zsidók is fontos szerepet vállaltak a mezőváros kulturális, gazdasági és közéletében is. A több száz fős közösség a világégésig saját elemi iskolát és főiskolát is fenntartott, nem beszélve a mindösszesen néhány száz méterre a Bercsényi utcában található zsinagógáról, amelyet Fejér megye utolsó eredeti zsinagógájaként tartanak számon. Talán az sem véletlen, hogy olvasóink jelölései alapján a város legjellemzőbb épített örökségének éppen ezt az épületet választották, amely az egykori sárbogárdi és környékbeli zsidóság hitéletének otthonául szolgált. Ahogy az ottjártunkkor kiderült, az 1879-ben épült sárbogárdi zsinagóga több mint fél évszázad után végre olyanok kezébe került 2022 elején (Alba Régió Kulturális Alapítvány), akiknek feltett szándéka az épület és a helyi zsidó örökség megóvása. A vevők feltett szándéka, hogy pár éven belül a zsinagóga kulturális és közösségi célokat szolgáljon. Jelenleg a zsinagógában előzetes telefonegyeztetést követően kiállítás tekinthető meg a helyi zsidóság történetéből. A különleges épület egyik látványos darabja közé tartozik a főbejárat feletti kis timpanon, melynek közepén helyezkedik el a rózsaszín márványból készült mózesi kőtábla a héber nyelvű Tízparancsolattal és a következő felirattal: „(Állította) Az elhunyt Eisler Báruch úr lelkére emlékezve (felesége) Riza Hája úrhölgy a Szent Színe előtt (5)638. /1879/ évben."