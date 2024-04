Huszonnégy óra, egy teljes nap mesékkel, mely idő alatt persze más programok is megszakítják a felolvasásokat, ám a nap lényege - szerettessük meg a gyerekekkel az olvasást – ettől nem sérül! A hétvégén tizenegyedik alkalommal állították fel a mesefotelt a Csoóri Sándor Művelődési Ház színpadán, melyben egymást váltották az önkéntes felolvasók, felnőttek és gyerekek egyaránt. Olyan kisgyermek is akadt, aki még olvasni sem tud, hiszen csak négy éves, ám kedvenc meséjét – amit annyiszor olvastak fel neki a szülei - a mesekönyv képei alapján szó szerint el tudja mondani és el is mondta édesapja ölében ülve. – Indultunk már úgy Meseidőnek, hogy közel sem teltek meg az előre meghirdetett meseolvasó helyek, ám az idén nem volt ilyen probléma! – árulta el Sallai Mihály polgármester, a rendezvényt szervező Zámolyi Rege Egyesület korábbi elnöke, a Meseidő egyik megálmodója, aki az induláskor még nem volt a község első embere.

11 év hosszú idő, ezalatt rengeteg mesét olvastak fel a művelődési ház színpadán, így nyilván elhangzanak visszatérő mesék is, de mivel más mondja el őket, már csak az előadásmód miatt is másként szól ugyanaz a történet. Egyre több azoknak a fiataloknak a száma is, akik annak idején kisgyerekként kezdtek Meseidőre járni és ma már egyetemisták, de még mindig jönnek, hogy mesét mondjanak, vagy más feladatot vállaljanak a nap folyamán. Idén pl. a vasárnap reggeli hétpróba feladatait egy óvónőképzős fiatal hölgy állította össze. A Meseidőben azonban feladatot vállalnak Zámoly más civil szervezetei, intézményi dolgozói is, így többek között a nyugdíjasok, az óvónők vagy a Mini Jazz Tánccsoport és persze a Zámolyi Rege Egyesület is, akik ezúttal a Lúdas Mari című előadásukat újították fel. Nagy sikert aratott Oravecki Attila helyettes plébános atya pantomim előadása is.

Egy jellegzetes kép a napról Fotó: Zámolyi Rege Egyesület

Nem maradt el a szombat esti táncház sem. Igaz, idén kissé nehezebb volt ezt összehozni, hiszen éppen ezen a hétvégén tartották Budapesten a Táncháztalálkozót is, de azért sikerült megoldani a feladatot. Aztán jöhetett a jól megérdemelt pihenés. Ezúttal is lehetett matracokon, a művelődési ház padlóján tölteni az éjszakát és míg korábban jellemzően a gyerekek maradtak, az utóbbi években egyre több felnőtt is csatlakozott hozzájuk. A felolvasás ugyanis éjjel is tart, ilyenkor egy pohár jó bor mellett komolyabb novellákat és más műveket (pl. Wass Albert Te és a világ) lehet meghallgatni.

A Meseidő kapuja erre az évre bezárult vasárnap reggel, de jövő áprilisban ismét lesz maratoni meseolvasás!