Az első versenyükkel hagyományt akarnak teremteni, mondta el Hufnágel Anna, a tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános Iskola, Fügefa Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatója a versenynapi megnyitón. Hosszú nevű kis intézmény ez, annál inkább betölti a községbeli oktatási-nevelési szerepét, ráadásul mindig kitalálnak valami érdekeset, izgalmasat – s nem révedeznek rajta, hogy ehhez vagy ahhoz ők kicsik lennének. Több éve működik sakk-szakkörük Tóth Márta tanítónő vezetésével, s három éve megrendezték az első háziversenyt, vándorkupával téve hangsúlyossá a vetélkedés jelentőségét. Az igazgatónő bevallotta, hogy ő nem tud sakkozni, de nagyon örült a kezdeményezésnek, annál is inkább, mivel több kollégája is magas fokon műveli ezt a játékot, ami sport is, tudomány is, s kiváló „agyedzési” módszer. Azért hangsúlyoztuk ki, hogy Tabajdon igazi sakktáblákon versenyeztek a gyerekek, mert számítógépen is sokan űzik, ám a kézzel fogható figurák, s a lecsapható óra vélhetően örökre megmaradnak izgalmas elemekként az élő játékban.

Tóth Márta tanítónő és Bakacs János sakk-versenybíró a tabajdi iskolában

A tabajdi első sakkversenyre a házigazda iskola Alcsútdoboz, Vál és Martonvásár általános iskoláit hívta ki, ahonnan összesen huszonegyen érkeztek, köztük négy kislány - a helyiekkel együtt. Őszintén elmondta Tóth Márta, hogy Martonvásárról kevesebb diákot hívtak, mert akkor már előre eldőlt volna minden verseny. A kisvárosban régóta sakkoznak a gyerekek-felnőttek, rangos sakk-szakosztályuk van, országosan is ismertek. Játékvezetőnek, sorsolásszervezőnek a martonvásári Bakacs János sakk-szakoktató, első osztályú versenybíró fogadta el a felkérést. Bíró volt a Válban tanító Zelena Zsolt tanár, valamint Tóth Márta. Jelen volt a szintén Tabajdon tanító Kontráné Kutasi Katalin. Az ő fia, a negyedikes Kontra Gergő idén megnyerte azt a bizonyos vándorkupát korosztályában. Segédbíró volt a már Tabajdról elballagott Acsai Zente, az első házibajnokság nyertese (akit a szintén nyolcadikat elvégző Erdélyi Márk követett a kupa-birtoklásban).

Tóth Márta, Bakacs János, Acsai Zente

Míg elfoglalták helyüket a tábláknál a játékosok, s csönd honolt a termekben, megtudtunk néhány személyes dolgot a tabajdi sakkozásokról, a sakk-kedvelő pedagógusokról, ennek a több, mint kétezer éves észjátéknak az érzelmi hatásairól és igaz legendáiról. A tabajdi kis iskolát nemrég újították fel, dekorációk, rajzok, képek, írások, s persze okostáblák, számítógépek mutatják: ebben a vidéki intézményben nincsenek hátrányban a gyerekek. Az egyik teremben jó tabajdi szokás szerint házisüteményekkel, uzsonna-asztallal fogadták a vendégeket. Külön választották az 1-2., a 3-4. osztályosokat, s a felsősöket, illetve a fiúkat és lányokat. Tóth Márta a Polgár Judit-módszerrel vezeti szakkörét, mondta el, de bármennyire emancipálódnak is a „kis és nagy nők”, azért mindig kevesebben vannak, mint a fiúk. A tabajdi másodikos Zsíros Íriszt elkísérte édesanyja, Rácz Éva, náluk otthon, a háromgyermekes családban mindenki sakkozik. A számítógép tagadhatatlan vonzását és kizárólagosságát igyekeznek csökkenteni a játékkal, vallják a szülők. Sikerrel. Kontráné Kutasi Katalin tanítványait, s két saját fiát is megtanította sakkozni, ő is otthonról hozza a játék szeretetét. S mindenki egyöntetűen vallja, hogy a sakkozó gyerekek más tantárgyakból is felfelé teljesítenek. Alcsútdobozról érkezett a negyedikes Szendefi Ádám, az édesanyja, Szendefiné Csányi Mónika is igazolja, hogy a tanulásban meglátszik Ádámon a sakk jótékony hatása.

Kontráné Utasi Katalin Tabajdon tanít, fia, a másodikos Kontra Gergő is versenyzett

A többfordulós, negyedórás meccsek alatt Tóth Márta mesél az aulában az ő sakk-élményeiről. Hatévesen tanult meg sakkozni édesapjuktól, Márta nővére és bátyja „lesakkozták”, hogy kinek van igaza a vitákban. Mindig játszottak, mondja. Tizennégy esztendős korára Fejér megyei női egyéni bajnokságot ért el, majd felhagyott a versenyzéssel. Nem így a családjában! A háromgyermekes édesanya nagylánya terméktervező mérnök, egyetemi tanár, a két fia programozó. Meggyőződése, hogy a sakk erősítette őket tanulmányaikban, személyiségfejlődésükben. A tanárnő a korai sakk-tanításban is fő nevelési erényként említi, hogy hamar megtanulnak méltósággal győzni, s fegyelmezetten veszíteni a gyerekek. Elhagyják a dühöt, a sírást, megy tovább a játék. Az aulában üvegvitrinben állítják ki a mészölyösök az iskola ereklyéit. A verseny napjára idekerült egy öreg sakk-készlet táblástul, faragott figurástul. Ez az egy létezik belőle. Az iskola magyartanárnőjének, Verbászi Juditnak családi emléke. Nagyapja, az alcsútdobozi Verbászi József ifjú katona korában, hadifogolytársától kapta emlékbe, a Kaukázusból való hazatértük után. Unokájának elmesélte, hogy a fogságban is sokat sakkoztak a legjobb barátjával, ez is erőt adott a nehézségek elviseléséhez.

A tabajdi Rácz Éva és lánya, Zsíros Írisz – otthon sokat sakkozik a család, a számítógépezést is így csökkentették

Bakacs János eredményt hirdetett, a hagyományteremtő sakk-versenynek biztos lesz jövőre folytatása. Akár több meghívottal. Az 1-2. osztályosok korcsoportjában első helyen végzett Bakacs Ábel Márton Martonvásárról, a 3-4. osztályosoknál a tabajdi Petényi Tamás, a felsősöknél Ihász Attila Válból. A lányok között a tabajdi Zsíros Írisz lett az első.