A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. Mi gondoltunk egy merészet, és a szerkesztőség mellett található Ciszterci Szent István Gimnázium diákjait „teszteltük” versmondásból, hárman bátran vállalták a spontán versmondást a Feol mikrofonja és kamerája előtt! Amit pedig kaptunk tőlük, a legszebb költészetnapi ajándék volt, amit mi is szeretnénk most tovább adni olvasóinknak!