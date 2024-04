Az AVA Trio első kiadványa, a Music from an Imaginary Land 2017-ben a legjobb debütáló album címet nyerte el olyan neves szervezeteknél, mint a National Public Radio (NPR), az All About Jazz és az El Intruso International Jazz Critic Pool. Ezúttal a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban lépnek fel május 4-én, szombaton, 19:00 órakor.

"A zenekar több mint 100 koncertből álló turnét tett Európában és Kínában, és részt vett a Jazzahead 2023-as programjában.

Idén a negyedik lemezük jelent meg „The Great Green” címmel Tora Records gondozásában : "egy kortárs eposz, amely az ókori Görögországban játszódik; egy olyan korban, ahol a „kék” szín nem létezett [….]" – Doronzo, Ekincioglu és Basile virtuóz módon navigálnak a Földközi-tenger gazdag és változatos hangzásvilágában" – olvasható az esemény leírásában.

Giuseppe Doronzo – bariton szaxofon, duda, fuvolák

Esat Ekincioglu – nagybőgő, ütőhangszerek

Pino Basile – tamburello, cupafon, bendir