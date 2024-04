Él egy olyan sztereotípia a köztudatban, hogy az átlag fiatal csak akkor megy a könyvtár közelébe, ha az iskolai kötelező olvasmányhoz szeretne hozzájutni. És ha megy is, netán önszántából, akkor bizonyára szemüveges, vászontáskás, leendő bölcsész, aki él-hal a könyvekért. Arról, hogy ez a kép ma mennyire másként fest, Horváth Adrienn, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója beszélt lapunknak.

– Örömmel mondhatom el, hogy a gyermekkel érkezők száma egyre nő. Ők a kölyök olvasójeggyel a gyerekrészleget látogatják. Akár már egy hónapos gyermekkel is lehet jönni, ugyanis vannak olyan könyveink, amelyek a kisgyermekek látásának fejlődését segítik. Ezek fekete-fehér, monokróm könyvek. Van Ringató foglalkozásunk is, tehát a legkisebbekkel érkezőket is sikerült becsábítanunk a könyvtárba. Nemcsak programokra érkeznek, hanem például a hétvégi bevásárlás után jönnek, leveszik a cipőt, és zokniban rohangálás, játék van, és alsó hangon egy órát eltöltenek itt a gyermekükkel.

Egészen megnyugtató ilyen tapasztalatot hallani, hiszen ma már egyre több szülő ad telefont vagy más okoseszközt a csemetéje kezébe. Minek köszönhető, hogy ha megfordulni talán nem is, de kiegyenlítődni látszik ez a tendencia?

– Egyfelől meghatározó az otthoni minta. Ahol a szülők szeretnek olvasni, vannak otthon könyvek, ott nagyobb valószínűséggel cseperedik fel olvasni szerető gyerek. Azok, akiknek mesélnek, jobban fognak kötődni az olvasáshoz, nagyobb lesz a szókincsük, jobb lesz a fantáziájuk. Aki ezeket fontosnak tartja, az mesél a gyerekének. Nem is feltétlenül könyvből, hanem például a most nagyon menő böngészőkből. Ezek voltaképpen képeskönyvek, melyekben egyetlen betű sincs, történeteket mutatnak be, erőteljes színekkel és formákkal. De alkalmat ad az elcsendesedésre, az együtt töltött minőségi időre. A kicsi odakucorodik a szülőhöz és együtt lapozgatják a könyvet, miáltal nemcsak a könyv használatát és „közelségét” szokja a gyermek, hanem a bensőséges szülő–gyermek kapcsolatnak is nagyon jót tesz.

Van jövője a könyvnek az ebookkal szemben?

– Határozottan van jövője a könyvnek. Ha csak magunkból indulunk ki, rengeteg időt töltünk a számítógép előtt, ezért jól esik, ha hazaérkezvén a munkából nem a képernyőt kell néznünk. A szemnek pihennie kell, illetve sokkal kevésbé zavaró környezet tud teremteni egy könyv. Nem fog csipogni, csörögni, el lehet mélyedni, meg lehet élni a flow-t, sokkal jobban, mintha elektronikus eszközön olvasunk. Nem mellesleg egyre nagyobb figyelmet szentelnek a könyvek borítójának; egyre dizájnosabbak a borítók. Nemcsak a gyerekkönyvekről van szó, érvényes ez a fiatal felnőtteknek szóló könyvekre is. Most nagy divatja van az élfestett könyveknek. Úgy tűnik, most ismét megjelenik a könyv mint tárgy. Amit gyűjthetek, behajthatom a lap szélét, telejegyzetelhetem.

Akkor úgy tűnik, visszatérünk a régmúlt időkhöz, gondoljunk csak a kódexfestészet emlékeire. Ha miniatúrákkal nem is, de ismét díszíteni kezdtük a könyveinket.

– Igen, a könyvnek mindig is nagy értéke volt. Nálunk is van régi könyves állomány, szoktunk oda is programokat szervezni. A fiatalok között pedig ismét divat lett az olvasás. Olvasnak, könyvklubokba tömörülnek, elmennek Margózni [értsd: Margó Irodalmi Fesztivál], mindez már egy trend, egy sikk. Már nem ciki szemüvegesnek lenni.

Nyilván korosztálytól függő, hogy ki milyen műfajt részesít előnyben, de mégis, a felnőtt lakosság körében a szépirodalom vagy inkább a ponyva vezeti a sikerlistát?

– A kölcsönzések alapján azt látjuk, hogy a felnőttek körében egyértelműen a lektűr a befutó. Ez azt mutatja, hogy főleg kikapcsolódásra vágynak. Egy jó krimire, nem feltétlenül az erősebb skandináv típusúra, hanem ez akár lehet szórakoztató, humoros is. A romkomok most kevésbé élik virágkorukat. Tavaly a legtöbbször kölcsönzött könyv az Ahol a folyami rákok énekelnek volt, mert nyomozós, és film is készült belőle, a szépirodalom határán mozog.

A sok kölcsönzés növekvő látogatottságot is jelent? Több lett a beiratkozó?

– Az idei első három havi mutatónk pozitív volt, jóval többen iratkoztak be, mint tavaly. Ennek egyik oka, hogy a könyvek is drágábbak lettek. Sokan, akik eddig megvették a könyveket, most inkább kikölcsönzik. A könyvtár zöld is; nagyon környezetkímélő, ha nem vásárolunk újabb és újabb köteteket, hanem kikölcsönözzük. Minden friss könyvből lehetetlen beszerezni, mert rengetek könyvet adnak ki egy év, vagy akár egy hónap alatt is, de figyeljük, hogy mire van érdeklődés. Próbálunk igény alapján rendelni. Egy azonban biztos: nálunk mindenki megtalálja azt, ami neki való, ami számára érdekes és szórakoztató lehet!