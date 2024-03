Minden évben közösen szervezi Mór Városi Önkormányzata, és a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola a Móri Diák Művészeti Fesztivált. Az esemény zárórendezvényére, a művészeti gálaműsorra március 13-án, szerdán délután került sor, a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban.

–Február 22-én volt a döntő, és az ott bemutatott produkciókból kellett kiválasztania a zsűrinek azt a gálaműsort, amit ma láthattak az érdeklődők itt, a szabadidőközpontban. Összesen 617 diák készült a döntőre és minden fellépő kapott egy oklevelet és egy utalványt. Csak az egyéni szereplők száma 120, és mellettük 32 csoport szerepelt még, akik összesen 497 főt tettek ki, így jön ki a 617 diák–tudtuk meg Horváth Éva aljegyzőtől.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A gálán, a számtalan produkcióból 23-at választottak ki, hogy teljes képet kapjanak a megjelent érdeklődők, illetve szülők, barátok, rokonok, iskolatársak.

–Nagyon vegyes a repertoár, így volt vers és prózamondás, színjátszás, néptánc, modern tánc, ritmikus sportgimnasztika, szóló és kamara ének, illetve énekkar és hangszeres kategória, és mindegyik kategóriákból válogatott a zsűri. Ezen a rendezvényen abszolút győztes nincs, akik részt vettek a döntőn, azok mind nyertesek–fogalmazott az aljegyző.

A fesztivál kezdeteiről, kialakulásáról a másik szervezőt, az ötletgazdát kérdeztük.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

–Még 2003 őszén kerestem meg az akkori önkormányzatot, és az akkori vezetőkkel arról egyeztettünk, hogy jó volna egy ilyen bemutatkozási lehetőég a művészetekben jártas móri általános iskolás diákok számára. Azonnal tetszést aratott az ötlet, és azóta is töretlen sikere van a Móri Diák Művészeti Fesztiválnak. A pedagógus felkészítő kollégák sok elismerést kaptak, ez is lökést adott, és aztán elindult a rendezvény, mint egy lavina. Már az elsőt sem nevezném próbának, már ott is látszott, hogy ez hosszú távon indítható–emlékezett vissza Kovács Béla, a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola igazgatója, aki hozzátette:

–Az első ilyen rendezvény tehát 2004-ben volt, ám a covid miatt kieső évek miatt az idei, a 2024-es, a 18. fesztivál és a 18. gála. Azóta állandó zsűrivel dolgozunk, ami azért is jó, mert látható számunkra és a zsűri számára is azon diákok fejlődése, akik kisdiákként léptek be ebbe a rendszerbe.–