Az idei verseny különlegessége abban rejlett, hogy a versenyzők családokat formálva mérték össze tudásukat. A döntő első perceiben Laczkó Gábor, az iskola igazgatója biztatta a versengő diákokat: nincs miért izgulni, nem véletlenül jutottak a döntőben, hiszen a megelőző fordulókban bizonyították már magas szintű tudásukat. A utolsó forduló zsűrijének elnöki tisztét ez alkalommal is Galambos Zsuzsanna, az Oktatási Hivatal főosztályvezetője töltötte be.

A verseny – amelyet Tóth István tanár nem csak szervezett, de le is vezényelt – nem csupán a tudásról, hanem a csapatmunkáról is szólt.

A vetélkedőn három család, a Csopaki Református Iskola Herman családja, a balatonalmádiból érkezett Györgyi Dénes Általános Iskola Bölcs nők csapata és a fehérvári Zentai Úti Általános Iskola Einstein családja mérték össze tudásukat négy különböző játékban. Ezek a játékok - a "Legyél te is milliópontos kémiából", a "Stop-Én!", a "Maradj talpon a természettudományos tantárgyakból", és a "Nemzeti Vágta" - mind hozzájárultak ahhoz, hogy a verseny izgalmas és tanulságos legyen résztvevők és nézők számára egyaránt. A vetélkedő fontos leckéket adott a diákoknak mind a közös munka, mind a kreatív gondolkodás terén. A győztes csapat, a Csopaki Református Iskola Herman családja lett. Második helyen végzett a Zentai Úti Általános Iskola Einstein családja, harmadik pedig a Györgyi Dénes Általános Iskola Bölcs nők csapata lett. Mindannyian Tóth István tanár úr által készített emlékplaketteket, fafigurákat és kerámia érmeket vehettek át, amelyek kedves emlékei lesznek ennek a rendkívüli napnak.