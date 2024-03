A március 12-i alkalom sok szempontból különlegesnek számított, de hogy miért is, arról Vakler Annát a Sárszentmiklósi Általános Iskola énektanárát, a Népzenei Műhely vezetőjét kérdeztük.

Miért számít rendhagyónak ez a mostani alkalom?

Elsőként is ma, Szent Gergely napja van, ami a népi hagyományban az iskolakezdés napja is volt, ilyenkor a gyerek körbejártak a falvakban, és a Gergely-járás napjához illő dalokat énekeltek, és iskolás társakat toboroztak maguk mellé. Így ezzel a táncházzal kicsit megünnepeljük az iskolába járást, de megünnepeljük azt is, hogy ezen a héten lesz a 48-as forradalom emléknapja. Ennek apropóján hívtunk egy olyan zenekart, mégpedig a Kákics zenekart, akiknek van egy „Huszár” műsora is. Illetve úgy döntöttünk, hogy a legtávolabbi magyarjainkra emlékezünk majd ezen a táncházon, ők a moldvai csángók, az ezeréves határon is túlról.

Kedves gesztus, és szép kezdeményezés, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalok megismerjék a határon kívül élő magyarságot hagyományaiban és kultúrájában egyaránt.

Mi is így érezzük, hiszen a az ő kultúrájuk még a középkori magyarság énekelt kultúráját közvetíti, de közben a táncaik olyan lánctáncok, amivel nagyon nagy örömmel ismerkednek meg a gyerekek. A tánctanuláson kívül természetesen dalokat is tanulnak majd a jelenlévők, így reméljük együtt viszik magukkal az egymástól elválaszthatatlan élményt. Azt reméljük hogy a népi hagyomány, a népi kultúra egy egy ilyen rendezvényen keresztül, majd felnőtt korukban is gazdagítja az életüket.

Fotó: BOKA



A délután különlegessége volt még, hogy a Kákics együttes, akik egyben a Los Andinos nevű formáció képviselői is egyben, a táncház szünetében még messzebb, egészen az Andok világáig repítették vissza a közönséget, fantasztikus műsorukkal. A megkezdett táncházi sorozat első alkalma után tehát, amiről korábban már beszámoltunk, és ahol a mezőföldi táncok kerültek előtérbe, ismét egy szívet és lelket melengető szép délutánon lehettek együtt kicsik és nagyok, őrizve a csodálatos népi táncok hangulatát.