Stílusosan kezdhetnénk úgy is, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy civil szervezet, a Zámolyi Rege Egyesület, amelyik elhatározta, összehozza a zámolyi embereket, akik ugyan egy faluban éltek, de ritkán beszélgettek egymással. Azt is célul tűzték ki, hogy megszerettetik a könyveket, az olvasást a digitális-kor gyermekeivel. A világ ugyan nagyot változott 2012 óta, de a Meseidő, a 24 órás mesemondó, mesés rendezvény mára hozzánőtt a településhez, ahol sokan várják. Sőt, várják már máshol, közelebb és távolabb eső vidékeken is!

Az eseményhez kapcsolódó rajzversenyt már meghirdették: három korcsoportban – óvoda, alsó, illetve felső tagozatos diákok – várják a rajzokat április 3-ig. A kisebbeknek a Lúdas Matyi a téma, a nagyobbaknak „Zámoly az otthonom” címmel kell alkotni valami szépet. Kategóriánként a legjobb három pályamunkát jutalmazzák. Tavaly még Pécsről is akadt jelentkező, aki el is vitte az egyik díjat. Az alkotásokat az óvónéniken, az iskola pedagógusain keresztül is be lehet küldeni, de el lehet juttatni Baboth Dóra művelődésszervezőnek is a Szép Ilonka Faluházba.

A mesefotelbe bárki beülhet és felolvashatja kedvenc meséjét, történetét

Fotó: Szabó István

A Meseidő alatt 24 órán keresztül különböző formában folyamatosan szól a mese: önkéntesek olvasnak fel a mesefotelben ülve – idén egy meseíró is érkezik -, csoportok adnak elő, vagy éppen táncolnak a színpadon, de bábelőadásokat is láthat a közönség. A nap hagyományosan a Kákics Zenekar táncházával zárul az idén is és akinek van kedve, a művelődési ház padlóján, matracokon töltheti az éjszakát, ahol a felolvasás ilyenkor sem ér véget. Amikor a gyerekek már elaludtak, a felnőtteknek szóló történetek veszik át a főszerepet. Az önkéntes olvasók – felnőttek, gyerekek - jelentkezését a [email protected] e-mail címen várják!

A Meseidő április 6-án 10 órakor kezdődik a zámolyi Csoóri Sándor Művelődési Házban és másnap délelőtt 10 óráig tart.