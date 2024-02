Ismét szinte csordultig telt a Mathias Corvinus Collegium előadóterme. Ezúttal Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatója és Radnai Fanni, az MCC Ifjúságkutató Intézetének junior oktatója tartott rendkívül érdekes előadást, melynek középpontjában a napjainkban sokakat foglalkoztató mesterséges intelligencia (AI) állt.

– A mesterséges intelligencia fejlesztések széles hatókörben és intenzíven érvényesülnek a napjainkban. Ennek még az elején járunk, de már nagyon sok olyan dolog van, amit érzékelünk a hétköznapokban is. A társadalmi hatások kiterjedésére vonatkozóan nehéz most jóslatokba bocsátkozni. Azt érzékeljük, hogy egy olyan léptékű – ha nem nagyobb – paradigma áll előttünk, mint az internet paradigmája. Arra számítunk, hogy megannyi területen, egyelőre olyan részekben is, amit most nem tartunk elképzelhetőnek, változásokat fog hozni – fogalmazott Székely Levente.

Az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatója továbbá elmondta, fontos, hogy az emberek lássák azt, hogy milyen technológiai fejlődések állnak előttünk, és ennek milyen változásai lesznek. Minél előbb látjuk és minél előbb el tudjuk ezt rendezni a fejünkben, hogy hol van ennek a helye az életünkben, annál jobban tudunk ezzel később bánni.

– Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a társadalomnak legyenek válaszai, ne úgy tekintsen erre a technológiai forradalomra, új paradigmára, mint egy Skynet világra, ahol az emberi jövőnek már nincsen keresnivalója, hanem lássuk ennek a technológiának az előnyeit, és lássuk azokat a kockázatokat is, amelyeket hordoz, és igyekezzünk ezeket elkerülni – tette hozzá.

Napjainkban sokakat foglalkoztató kérdés, hogy a mesterséges intelligencia képes lesz-e a jövőben elvégezni bizonyos munkafolyamatokat, akár helyettesíthetőek lesznek-e bizonyos munkakörök a mesterséges intelligencia által nyújtott tudással és képességekkel. Székely Levente úgy fogalmazott: biztos benne, hogy átvesz munkaköröket a mesterséges intelligencia, ám bízik abban, hogy ezek olyanok lesznek, amelyeket az emberek nem szívesen csinálnak.

– Ha megnézzük, a történelem folyamán az ember a létrehozott eszközöket mindig arra használta, hogy azokat a feladatokat tudja gyorsabban, hatékonyabban, pontosabban elvégezni, amelyet addig a két kezével végzett. Amikor tettek az igahúzó állatokra igát, akkor az erőt tudták megnövelni. Azt figyelhettük meg, hogy az eddigi történetünk során alapvetően a fizikai képességeinknek a kiterjesztésére szolgált a technológia, de nem minden esetben volt ez így, mert például az írásbeliség, a könyvek megjelenésével gyakorlatilag már a szellemi kapacitásainkat is kiterjesztettük. A mesterséges intelligencia mindenképpen egy olyan forradalmi eszköztechnológia, amelyik a szellemi képességeinket nemcsak hogy kiegészíti, hanem megsokszorozhatja – magyarázta a szakember.