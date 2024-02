Mielőtt bárki megijedne, nem időutazáson vesz részt és nem tért vissza december elejére. Egész egyszerűen a jóságos, az idén ötéves Nagykarácsony Testvér-településeiért Egyesület kedvéért tett kivételt, ugyanis az általuk szervezett kreatív civil szervezetek farsangi találkozója a megújult Mikulásházból indult, hogy aztán onnan a helyi művelődési házba átsétálva megkezdődhessen a zenés-táncos mulatság. Micsoda kezdés, ami kellőképpen megadta az alaphangulatot a rendezvény további részéhez, ami telis-tele volt szinergiával, érzelmes és felemelő pillanatokkal. A cukrászmestermű pedig már csak tényleg hab volt a tortán a végére. De ami közte volt, az szintén megért egy misét.

Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület a Mikulást is meglátogatta.

Fotó: Egyesület

Már sokadik éve, hogy az eseményen a Dél-Fejér megyei civil szervezetein túl, az országhatár másik oldaláról, a Vajdaságból és Horvátországból is érkeznek vendégek, hogy megmutassák értékeiket, településtörténetüket, és népi kultúrájukat. Bemutatkozott többek között az Előszállási Ifjúsági Egyesület, Alsószentiván Községért Egyesület, Seregélyes „A Szakkör”, Mezőfalvi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Levendula Néptánccsoport (Dunavecse), Kalamajka Néptánccsoport (Vajdaság), Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület (Horvátország), Nagykarácsonyi Karácsony Vadásztársaság és a Nagykarácsonyi Ifjúsági Klub. A hangulatot tovább fokozta Suplicz Mihály által vezetett táncház is, amelyen több mint százan ropták.

Többek között a Kalamajka Néptánccsoport is fellépett,

Fotó: Egyesület

Az eseményen tiszteletét tette a terület országgyűlési képviselője Varga Gábor is, aki a szervező NaTE -t méltatva elmondta, az ilyen és ehhez hasonló civil kezdeményezések a kistelepülések motorjai, életet és vidámságot visznek a szürke hétköznapokba, értékmegőrző és értékátadó jelentőséggel is bírnak. Szekeres Béláné elnök, szintén ennek a jelentőségét emelte ki és meghatódottan beszélt az elmúlt öt év tanulságairól a tortafújás után: – Hála mindenért és minden percért! Azt hiszem a többiek nevében is mondhatom, ha visszamennék az időben, ugyanúgy, ugyanazt csinálnánk. Rengeteg munka van az egyesületben, de legalább ugyanannyi öröm is és megélni, ahogy a baráti társaságból egyesület lett, felemelő érzés. Ugyanezt a lendületet igyekezzük tovább vinni a jövőben is, reméljük, Isten ad erőt hozzá!