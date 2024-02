Ebben a tanévben már harmadik alkalommal ismerkedhetnek meg újabb alkotóval (ezúttal alkotókkal) az iskolába járó diákok, köszönhetően az IskolaGalériának és azoknak a pedagógusoknak – köztük elsősorban Gálné Pék Eszternek –, akik részt vesznek az ötletelésben, a szervezésben. A fő cél az, hogy a fiatalok minél több kortárs művészt, stílust, technikát lássanak, és egy kicsit átérezhessék, milyen egy kiállításmegnyitó hangulata. Ezt hangsúlyozta ismét Gálné Pék Eszter, miután Sohonyai Edit író a közönség figyelmébe ajánlotta a két kiállítót, vagyis Balogh Lajost és lányát, Balogh Lizi fotóművészeket.

Az életrajzok szerint Balogh Lajos 1976-ban kezdett el fényképezni, országos fotókiállításokon pedig 1977-től vett részt. Főleg tájképeket, portrékat, néprajzi témájú képeket készít, de az aktfotózást is kipróbálta. Egyik szép sikere, hogy 1978-ban „Líra” című fotójával elnyerte a FOTÓ szaklap díját, a XVII. Nemzetközi Fotóművészeti Szalonon pedig kiállították két aktfotóját 1986-ban, „Association I-II” címmel. Ám ezután nem sokkal, 1987-től 2016-ig szünet következett a pályán, és az újrakezdés óta digitális gépet használ. Manapság inspiráló számára a német és amerikai fényfestők munkája, így ő is ebben az irányban fejlesztette tovább magát, ám a tájképfotózást sem hagyta abba. Lányával 2018 óta szerveznek tárlatokat.

A diákok az IskolaGalériának köszönhetően megtapasztalhatják a tárlatnyitók hangulatát, új alkotókat ismerhetnek meg

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Balogh Liziről tudható, hogy szüleinek köszönhetően már gyermekkorában közel került a fényképezéshez. Aztán zenei pályán indult el, méghozzá hegedült, és közgazdász diplomát szerzett. Egy agydaganat és a vele járó műtét után azonban úgy gondolta: ő is szívesen kipróbálná a fotózást, az alapokat pedig édesapjától tanulta meg. Két évvel azután, hogy megvásárolta első saját fényképezőgépét, a nagymamájáról készített portrét kiállították egy országos tárlaton. Azóta is szerepel és pályázik különféle kiírásokra, és Budapesten elvégzett egy fotósképzést is. Jelenleg főleg embereket fotóz, és az érdekli leginkább, hogyan lehet az adott ember személyes történetét, hobbiját, foglalkozását is érzékeltetni a képen a karakter mellett.

A zentais kiállításon, a lépcsőforduló melletti falakon elhelyezett képek hűen tanúskodnak arról, ami az életrajzokban olvasható: Lizitől néhány természeti témájú fotó mellett főleg portrék láthatók, Lajos munkái pedig tájakat, hangulatokat örökítenek meg, de az említett fényfestés technikájával készült, izgalmas alakzatokat ábrázoló képek is vannak.

Sohonyai Edit író a megnyitón arra hívta fel a figyelmet: a két alkotó látásmódjával, e képekkel az életre nevel bennünket. Az életre, amelynek fontos elemei a szeretet, a szerelem és a játék, mindezt pedig a Lizi és Lajos által bemutatott képek is tükrözik.

A kiállítás – amelynek megnyitóján Bottka Rózsa igazgató köszöntött és a Zentai Pacsirtái elnevezésű iskolai gyermekkar is közreműködött – április 15-ig tekinthető meg a galériában, hétköznap 12-17 óráig.