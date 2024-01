A Magyar Kultúra Napja alkalmából három előadásra várták az érdeklődőket január 22-én a martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban. Tóth Péter Lóránt Pro Hungarica-díjas versvándor a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 7-8. évfolyamos diákjainak - 120 gyereknek- tartott versekkel illusztrált előadást Radnóti Miklós utolsó hat hónapjáról "Lélek vagyok, élni szeretnék" címmel. Őket követték az 5-6. osztályosok - közel 140 gyerek -, akik Petőfi Sándor és Arany János barátságáról hallhattak előadást, "Toldi írójához elküldöm lelkemet" címmel.

Fotók: Godó Mónika, Varga Ferenc

A nap folyamán a versvándor tartott egy harmadik, bárki számára látogatható előadást is, melyre szintén szép számmal érkeztek a vendégek. Tóth Péter Lóránt rendhagyó irodalom és történelem órának is felfogható előadását a „Radnóti nyomában” című dokumentumfilm egy részlete zárta. Az alkotás Tóth Péter Lóránt útját mutatja be, hiszen 2019-ben végigjárta az utat Bortól Abdáig, ugyanazon az útvonalon haladt, ahol egykor Radnóti. A történet szerint 730 kilométer gyaloglással és csak annyi tömegközlekedéssel, amennyi annak idején a munkaszolgálatosok is vagonokban tettek meg. Az úton végig vele volt egy zászló, amin Radnóti utolsó ismert képe körül három - szerb, horvát és magyar - nyelven szerepel az idézet: "Lélek vagyok, élni szeretnék". Ez a zászló, rajta az út porával, adta a hátteret az előadáshoz.