Teltházzal kezdődött január 13-án a népművészeti kiállítás a Szent István Művelődési Házban. Az eseményt a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezte és a Zentai Úti Általános Iskola tanulóinak műsora indította el. A furulyaszó és a népdalok után köszöntötték a vendégeket.

– Ez a harmadik kiállítás ebben az elmúlt pár hónapban, amit egyesületünk rendezett, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az első kiállításunk november 11-én volt, amikor egyesületünk 25 éves lett. Akkor a szervezet tagjai mutatkoztak be, az alkotásaikon keresztül. A második kiállítás az a Betlehemi Szép Csillag pályázat és kiállítás volt, ahol az idén rekord számú nevezés, 180 darab érkezett. Most, a harmadik kiállítást tartjuk, Mesterek és Tanítványok címmel. Ez alkalommal azt mutatjuk meg, hogy hogyan tudjuk a tudásunkat átadni, hogy tudják a tagok megtanulni, hogy tudjuk rávezetni őket az alkotás örömére és persze el kívánjuk érni azt, hogy ők is érezzék azt, amit mi már régóta érzünk – mondta Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Polgármesteri Elismerő Emlékérem tulajdonosa visszaemlékezett az indulásra, a szakkörök születésére és átfogó képet adott a jelenlegi, meglehetősen bíztató helyzetről is.

– Jelenleg 13 felnőtt, és egy gyerekszakkörünk van, utóbbi a Zentai Úti Általános Iskolában. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 100 ember az, aki nálunk a szakköri munkában részt vesz és itt a kiállításon 70 alkotó mutatkozik be – mondta Szenczi Jánosné, aki felkérte a meghívott vendéget a kiállítás megnyitására.