Ez az esemény nem csak egy kiállítás, hanem egy olyan utazás a távol keleti múltba, ahol a látogatók szemtanúi lehetnek a Han-dinasztia lenyűgöző kulturális örökségének.

A kiállítás fő attrakciója egy uralkodói jáde halotti páncél, ami a Han-korból származik, és amelyet aranyszálakkal összefűzött, jáde lemezekből készítettek. Ez a különleges tárgy nem csak az ókori kínai társadalom gazdagságát és művészeti érzékét tükrözi, hanem a hatalom és az öröklét szimbólumaként is szolgál. A kiállítás további darabjai között számos eredeti ókori kínai tárgy található, amelyek a Han-dinasztia korszakának mindennapjaiba engednek betekintést.

„Az ókori Kína kincsei – A Jáde Császárok Kora” című kiállítás a székesfehérvári múzeum és három kínai intézmény – a Shanghai Múzeum, a Xuzhou Múzeum és a Chengdu Régészeti Intézet – a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum és a Back&Rosta Kft. közös munkájának eredménye.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóját a Csók István Képtárban tartották, ahol Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntötte első ízben a jelenlévőket, majd Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója a kiállítás jelentőségéről beszélt:

“A két ország közötti kapcsolatok az elmúlt években jelentősen fejlődtek, a gazdasági és a politikai együttműködés mellett a kulturális együttműködés is egyre szorosabbá válik. Mint a múzeum vezetője mondta: a most megnyílt tárlat is egy fontos lépés a két ország együttműködésében.

A kiállítás szervezői hangsúlyozták, hogy a tárlat nem csak a múlt megidézésére szolgál, hanem arra is, hogy a látogatók megértsék a kínai kultúra és történelem mélységét, valamint annak hatását a mai világra.