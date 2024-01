Január 4. (csütörtök)

Székesfehérvár, 8–16 óra: Jobb agyféltekés rajzoktatás 10 év feletti gyerekeknek a téli szünetben. Helyszín: Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár.

Január 5. (péntek)

Martonvásár, 10–16 óra: A téli nyitva tartás szerint nyitva az Agroverzum, a Beethoven Emlékmúzeum és a kastélypark!

Pákozd, 10–16 óra: A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely január 5. és március 14. között péntekenként, szombatonként és vasárnaponként tart nyitva. Csoportokat kizárólag bejelentés alapján tudnak fogadni (bejelentkezés minimum 5 munkanappal korábban).

Székesfehérvár, 10–12 óra: Társasjáték-nap a Sóstó Látogatóközpontban. „Próbáljátok ki az AdvenTourist: Természeti Kincseink nevű játékot!” Ajánlott korosztály: 10+ év. Nehézség: közepes. (Regisztráció szükséges.)

Fotó: Az együttes

Január 6. (szombat)

Csákvár, 19 óra: Új évi koncert a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban. A Rátonyi Róbert Színház előadása. Az est házigazdája: Csonka András. Közreműködik a színház tánckara és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Farkas Pál. Szereplők: Lévai Enikő, Teremi Trixi, Tunyogi Bernadett, Csengeri Attila, Faragó András, Kiss Zoltán és a színház stúdiós növendékei.

Gárdony, 18 óra: 70 éves a rock and roll! A Boka Boogie Band koncertje a Nemzedékek Házában. 1954 –2024: rock and roll ’70. Tisztelgés a nagyok előtt egy fergeteges rock and roll partyval, Elvis Presley születésnapján.

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 9–12 óra: Piac+Program. Közösségek közös karácsonyfa-bontása. (BBK, piactér.)

Székesfehérvár, 10–12 óra: Családi délelőtt a téli állatvédelem jegyében, a Sóstó Látogatóközpontban. 11–11.30 óra: Interaktív mese (regisztációhoz kötött). Kézműves-foglalkozás. Szabadtéri játékok. Játékos ökofeladatok az interaktív táblán.

Székesfehérvár, 15 óra: Családi alkotónap a Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban. Szerencsehozó kismanó és kismalac készítése. (A részvétel regisztrációhoz kötött.)

Székesfehérvár, 19 óra: Borbély László – Nagy Judit: Az átok. Kikötői legenda 10+1 képben. A Szabad Színház előadása az Igézőben. Történik Fiuméban 1907-ben, majd száz év múltán ugyanott, Rijekában 2007-ben. Főszereplő: Molnár András (erőművész) / Joe Molnar (Molnár András dédunokája): Szabó Miklós Bence.

Fotó: A színház

Január 7. (vasárnap)

Székesfehérvár, 11 óra: Szegény Tóbiás. A Szabad Színház interaktív zenés bábelőadása az Igézőben (Basa utca 1.).

Január 8. (hétfő)

Gárdony, 18 óra: Történelem Klub a Nemzedékek Házában. Januári hadtörténelem. Jelentősebb csaták 1848-tól 1945-ig, melyek januárban zajlottak. Oláh László nyugállományú alezredes, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely szakmai igazgatójának és Kovács Ágota Johanna történész, a katonai emlékpark munkatársának vetített képes előadása.