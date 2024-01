Két előadás 1 órája

Egy kis pajzánságért nem mennek a szomszédba Isztiméren

A településen 2024-ben is folytatódik a Déryné program, így január 13-án a művelődési házban két előadással is várják a nagyérdeműt, a magyar kultúra napja alkalmából. Az első előadási napon két darab is színpadra kerül. Az egyik ma gyerekeknek délután, a másik a felnőtteknek este.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

A település saját lakóiból alakult a színtársulat, mely egyre több településen mutatkozik be Fotó: PJD archív

Ingyenes színházi előadásokon vehetnek részt azok, akik január 13-án Isztimérre látogatnak. A helyi művelődési házban 15 órakor a gyereknek szóló darabbal indul az évad. A halhatatlanság országa című bábelőadást követően a felnőttek örülhetnek egy nekik való, vidám darabnak, mely 18 órától kezdődik. Utóbbi, vagyis az Azért a kis boldogságért nézői a magyar népi pajzánságok világába utazhatnak, méghozzá Fabók Mancsi színésznő kalauzolásával. A gyermek előadáson kíváncsi felnőtteket is szívesen látjnak, viszont ez fordítva, az est hátralévő részében nem teljesen igaz – hívta fel az érdeklődők figyelmét a színjátszó kör, illetve a község közösségi oldala.

