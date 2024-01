A feol.hu néhány kulisszatitkot is megtudott a tárlatról és annak időpontjáról. A nagybányai színeket, tájakat felvonultató kiállítást február 1-én, csütörtökön, rendezi be akkurátusan, a rá jellemző módon maga Sárosi István, a magángyűjtő, hogy aztán a könyvtár nyitásával együtt, 11 órakor a tárlat is készen álljon a vendégek fogadására.

Sárosi István, aki több mint hatvan esztendeje hódol különleges hobbijának, minden egyes alkalommal, amikor Fehérvárra látogat, tud új színt és értelmet adni postai kártyáinak. Mint azt a szervező könyvtártól megtudtuk, ez most sem lesz másként. A VMK Tolnai utcai tagkönyvtárába látogatók a tárlatot egészen február 29-ig láthatják az intézmény nyitvatartási idejében.