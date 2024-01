Szerdán délután várták a közönséget a József Attila-díjas és Magyarország Babérkoszorúja díjas Petőcz András „A folyó felett – Összegyűjtött versek” című könyvének bemutatójára. Ez az a terjedelmes kötet, amelyhez Bakonyi István irodalomtörténész írt ajánlást, elemezve a szerző eddigi költői életművét (az írás Bakonyi legutóbbi, „Esszenciák” című, tanulmányokat, kritikákat tartalmazó könyvébe is bekerült).

A magyar költői nyelv megújításában jelentős szerepet betöltő Petőcz András – aki szépprózát, tanulmányt és esszét is ír – Bakonyi István kérdéseire válaszolva beszélt például az avantgárd korszakáról, ugyanakkor szóba kerültek a klasszikusabb formavilágú és az istenes versek is.

A felolvasás sem maradt el, és a szintén tavaly kiadott, „Vissza az időben” című verseskötetről is beszéltek.