Közel 140 mese érkezett a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola által meghirdetett, „Mesék a Velencei-tóról” című pályázatra, melynek eredményhirdetésére november 30-án került sor. A Népfőiskola a meseíró pályázatot korosztályi megkötés nélkül hirdette meg, így küldhettek írásokat egyének, csoportok és családok is. Érkeztek is szép számmal a csodálatos művek – közölte Rodics Eszter, a Népfőiskola elnöke: „megható, ötletes, kedves, szórakoztató és szinte költői magasságokba szárnyaló alkotásokat is olvashatott a zsűri, amelynek valóban nagyon nehéz dolga volt, nem csak a több, mint 500 oldalnyi szöveg elolvasásával, hanem annak eldöntésével is, hogy mely mesék kerüljenek be a jövő év folyamán megjelenő, gazdagon illusztrált mesekönyvbe”.

Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Iancu Laura József Attila-díjas magyar író és költő, néprajzkutató, S. Töttő Rita újságíró és Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke végül úgy határozott, hogy az eredetileg tervezett 15 mese helyett 60 mesét tart érdemesnek arra, hogy nyomtatásban is olvasható legyen. A zsűri számára külön örömet jelentett, hogy a legfiatalabb meseíró mindössze 5, míg a legidősebb 70 éves, de küldtek meséket családok, barátok, testvérek egyaránt.

- Fantasztikus élmény volt olvasni ezt a sok, gondosan, szeretettel és nagyon szépen megírt mesét – fogalmazott Rodics Eszter – régóta dédelgetett álmom volt, hogy szülessen egy mesekönyv a Velencei-tóról, és hálás vagyok azért, hogy szebbnél-szebb, nagyon szerethető, tanulságos és ismeretterjesztő alkotás láthat majd napvilágot. Büszke vagyok arra, hogy csodálatos térségünk ilyen sokakat ihletett ennyi szépség megírására. Minden résztevőnek tiszta szívből köszönöm, köszönjük a részvételt, a befektetett időt, és energiát.