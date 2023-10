Fotó: Godó Mónika

A szombaton nyílt kiállítást Dolinka Zsolt, a kiállítás szervezője, Horváth Bálint, Martonvásár alpolgármestere, Raáb Donát MLVK főszervező és Pécsi András MLVK szervező nyitotta meg. A terepasztalokon látható komplett vasúti pályák mellett azonban egyéb különlegességeket is tartogat a kiállítás: saját készítésű legókkal ugyanis szintén érkezhetnek a gyerekek a programra, melyekre szavazni lehet majd. A szavazatok alapján díjazásra is sor kerül, az elismeréseket vasárnap Szabó Tibor polgármester adja át. Addig is számos különleges program várja a látogatókat az ingyenes kiállításon: a Halloween-es jelenetkeresős játék, a vonatvezetés és az este kivilágított fényes terepasztal is tartogat izgalmakat a résztvevőknek. A kiállítás szombaton este 19 óráig látogatható, vasárnap pedig 17 óráig várják a látogatókat.