Az Országos Könyvtári Napok mottójához – Hídépítők – a könyv híd, a könyvtár összeköt – különleges módon kapcsolódott a ráckeresztúri könyvtári, információs és közösségi hely. Éppen tíz évvel ezelőtt nyílt meg ugyanis a jelenlegi helyén a könyvtár, és éppen egy évtizede, 2013 szeptemberében indult újra a helyi újság Ráckeresztúri Hírmondó címmel. Az egyik könyvtári program e kettős születésnap jegyében jött létre: Szerkesztőség a könyvtárban címmel sajtótörténeti kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők.

Fotó: Gajdó Ágnes

Az elmúlt tíz évben százhúsz lapszám készült el, mintegy kétezer oldalon olvashatók írások a településen történtekről, az önkormányzati, óvodai, iskolai eseményekről, a gyerekek sikereiről, örömeiről, az intézmények, civil szervezetek által elért eredményekről. A kiállításon több rovat érdekes írásaiból válogattak: például a Múltidéző, a Fő az egészség!, a Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, az Olvasólámpa, a Felfedező, az Értékmérő, a Ráckeresztúriak az I. világháborúban vagy épp az Irány a könyvtár! rovatból, melyek közül több ma is megtalálható a lapban. Újak is indultak persze, ilyen például pszichológiai kérdésekkel foglalkozó Belsőmosoly rovat vagy a sakkfeladványokat is tartalmazó Sakk-sarok. A kiállítás egyik érdekessége a község volt háziorvosa, Bánovics Ilona doktornő által az olvasóknak fölírt recept, mely a lelki békéhez szükséges összetevőket tartalmazza: tanulás, szeretet, türelem, bölcsesség. A tárlatot több iskolai osztály is fölkereste, s a gyerekek örömmel fedezték föl magukat az újság régebbi lapszámaiban. A diákok a szerkesztés folyamatával is megismerkedhettek, és megtudták, hogy ha valaki föllapozza az elmúlt években megjelent újságokat, a község krónikáját olvashatja, olyan folyóiratot, ami a híd szerepét is betölti, és amiben a szerkesztői szándék szerint minden ráckeresztúri érték hangot kaphat.

A könyvtár másik programja a Jótékony kapszulák címet kapta. A tíz plusz egy kérdésből álló feladatlap az Európa Könyvkiadó Kapszula Könyvtár című, klasszikus és kortárs műveket felvonultató sorozatához kapcsolódott. A hibátlan megfejtést beküldők közül öten e sorozat egy-egy példányát nyerték.