A szárnyaikat próbálgató, tehetséges középiskolás diákok alkotásaival szeptemberben már találkozhatott a csákvári közönség, most a fehérváriak is megismerhetik őket és megtekinthetik a különböző technikával készült munkáikat. Az alkotókat szakmai szempontból Soproni Kiss Sándor festőművész mutatja be, aki néhány éve még a csákvári általános iskolában tanított, ahová a kiállító fiatalok is jártak. A tárlatot Tóth Árpádné nyitja meg, a házigazda Barna Éva lesz.

Az egyik alkotás a csákvári kiállításról

Fotó: Némedi István