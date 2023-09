Hat népdalkör részvételével rendez térségi és országos népzenei minősítőt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, a KÓTA kritériumai alapján 2023. szeptember 17-én, vasárnap 10 órától a Kisfaludi Közösségi Házban (Székesfehérvár-Kisfalud, Könyves Kálmán utca 10/A.).

Több évtizedes múltra tekint vissza az országban és Székesfehérváron is a KÓTA Aranypáva Térségi és Országos Népzenei Minősítő, amelyet a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) ebben az évben is Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központtal (SZKKK) karöltve rendez meg. Az eseményen a csoportok vezetői nemcsak a minősítő oklevelet vehetik át, de további munkájukhoz, fejlődésükhöz hasznos tanácsokat is kaphatnak a szakmai testülettől. A program „házigazdája” ezúttal is a Kisfaludi Közösségi Ház, amely a korábbi alkalmakon is hangulatos helyszíne volt a rendezvénynek.

A minősítőn hat népdalkör vesz részt: a házigazda Kisfaludi Búzavirág Dalkör mellett a Répcementi Férfikar Bükről, a Hantosi Népdalkör, a Kökényvirág Népdalkör Nyirádról, a Vadalmafa Népdalkör Baracsról és a Bakony Virágai Népdalkör Tésről áll a zsűri elé.