A Régészeti Park bejáratánál szombaton délelőtt avatták fel a 2018-ban elhunyt Nádorfi Gabriella régész emléktábláját. A római kor és Pannónia elismert kutatója elsősorban a megyei, illetve gorsiumi feltárásokban vett részt. Nevéhez köthető többek között A Seuso-kincs Székesfehérváron című kiállítás szervezése, vezetésével valósult meg a Gorsiumi Régészeti Park felújítása – tehát annak a látogatóközpontnak a létrejötte is, amiben most emléktáblát kapott -, az ott bemutatott Pompei kiállítás, de a csákvári római kori temető feltárása is. – Nádorfi Gabriella már öt éve nincs közöttünk, de itt maradt munkásságában, szellemiségében és a céljai megvalósítására való törekvésünkben is, hiszen mielőtt elment, terveivel egyfajta útravalót is hagyott nekünk – mondta a tábla avatásán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki úgy fogalmazott, az igazi, méltó megemlékezés személyéről az lesz, amikor a Seuso kincsek valamilyen formában a Szent István Múzeumhoz kerülnek és ha majd egyszer a szabadbattyáni ásatások - Pannónia egyik legnagyobb alapterületű, több mint 13 ezer négyzetméter épületének a feltárása – folytatódnak.

A táblaavatáson megjelent Nádorfi Gabriella családja - lánya és unokái - is

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Ami az emléktábla avatásának keretet biztosító rendezvényt illeti, az a Magyar Honvédség, a Honvéd Szondi SE, az iGenerációért Egyesület, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület és a Szent István Király Múzeum rendezésében valósult meg. A katonai toborzósátorban lehetőség volt a különféle modern fegyverek kézbe vételére, kipróbálására és egy VR szemüvegben harcolni is lehettet. A sportegyesület képviseletében boxolók szálltak egymás ellen a szabadtéri ringbe. De a modern kor és a küzdősport mellett jelen volt a múlt is, hiszen az úgynevezett Föveny adta a középkori székesfehérvári országgyűlések egyik helyszínét. Ez a terület ma a Régészeti Park részét képezi. A szombati rendezvényen a Fövenyen a középkori hagyományőrzők idézték meg az Árpád-kor hangulatát.

Az egész napos programokat ingyen lehetett látogatni.