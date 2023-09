Húsz évvel ezelőtt született meg egy Máriás kegyhelyeket átölelő zarándokút álma egy régi búcsújárási hagyományt felelevenítő Balatonalmádi-Sümeg zarándoklaton. Az ott átélt élmények inspirálták a résztvevőket, hogy kiépítsék Mariazelltől Csíksomlyóig, valamint Częstochowatól Medjugorje-ig húzódó; Ausztrián, Magyarországon, Románián, valamint Lengyelországon, Szlovákián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán átívelő keresztet formázó zarándokutat.

-Az álomból ma már valóság lett. Kiépült közel 2200 kilométer hosszú zarándokút, melyen sok száz csoportos zarándoklat zajlik éves szinten, és ahol az egyéni zarándokok száma több ezerre tehető. Ez az eredmény a Jóisten sugalmazásának és sok száz önkéntes munkájának gyümölcse, ezért ünnepi, hálaadó Balatonalmádi-Sümeg zarándoklatra hív mindenkit a Mária Út Egyesület szeptember 15. és 17. között, mondta Galgócziné Szabó Zsófia.

A Mária Út koordinátorától megtudtuk, hogy a zarándoklat szeptember 15-én 7:00-kor indul a balatonalmádi Szent Imre templomtól, Szabó Tamás vezetésével.

Összetartó közösséget kovácsol a zarándokút minden egyes megtett lépése

Fotó: Mária Út

A Mária Út és a Mária Rádió elnöke úgy fogalmazott:

„-Mindenkit várunk, tehát azt is, akinek már van igazi zarándok élménye, hogy közösen mondjanak köszönetet azért, hogy megadatott az az élmény, de azt is, aki még csak gondolkodik az útra kelésen, mert ahogy a 83. zsoltár is írja: „Boldog ember, akinek te vagy erőssége, és zarándokútra indítja szíve.”

A lelkeket erősítő zarándoklat részleteit bárki megtalálja a Mária Út honlapján és közösségi csatornáin.