Az elkészítésében három művész – akik már eddig is több hollywoodi produkcióhoz építettek, festettek, készítettek díszleteket, természetesen más-más filmekben – Ferdi Gábor, Joó Irma és Könyvásó László vett részt. Az alkotásuk egy nap alatt készült el, és a buszmegálló hátuljára egy meglepetés szöveget is felfestettek, amit csak azok olvashatnak el, akik vannak annyira bátrak, hogy a növényzetet megjárva a buszmegálló mögé is bemerészkednek. Az alkotók a “falnak is füle van” szólásból “ A hely, ahol a barátnak is füle van” változatott pingálták a buszmegálló hátuljára, mivel Fülén nincs olyan Barátfüle fesztivál, ahol ne főznék meg az asszonyok a “névadó” étket vendégeiknek.

A tervek szerint a művészek a jövőben visszatérnek, és további alkotásokkal gazdagítják a falu utcaképét. Egy dolog biztos, Füle község az ő munkájukkal, ha lehet, még színesebb és izgalmasabb lett.