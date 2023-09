Az esemény során számos korszakból vett csatát játsszák újra különböző terepasztalokon, kézzel festett figurák segítségével. Láthatjuk Pürrhosz híres hadjáratát Róma ellen Kr. e. 280-ból, egy középkori csata izgalmas részleteit, az 1848-49-es szabadságharc nagysallói ütközetet, valamint első és második világháborús, és az Amerikai polgárháborús csatákat is.

Azonban a Historikum Napon nem csupán a hadijátékokra számíthatunk. Amellett, hogy a Mangák rajongói is szép számban találkozhatnak egymással, de Királyfi-Kanyó Lucia alkotásait is megtekinthetik, akinek segítségével a népszerű japán képregény műfaj, a Manga rajzolási technikáját is kipróbálhatják.

Ez a nap kiváló lehetőséget kínál mindazoknak, akik szeretik a történelmet, a stratégiai játékokat, vagy éppen a Mangák világát. Egy nap, több korszak, sok élmény.