Az ötlet lényege egy turisztikai csomag kialakítása, amelynek középpontjában a hajózás áll. A program fókuszában a Sárvíz folyó és annak régészeti, természeti látványosságai szerepelnek. A csapat különböző megállókat épít az útvonal mentén, hogy felhívják a figyelmet az olyan érdekes helyekre, mint például a Seuso palota ásatási területe Szabadbattyánban.

A civil önkéntesekből álló csapat már hosszú hetek óta dolgozik a projekten, hogy a szeptember 16-i Gorziumban rendezett II. Castrum – A nagy légiós sportágválasztó és családi napra már minden a helyére kerüljön és a délelőtt induló túra csapatot már az elkészült kikötőben fogadhassák. A munkák oroszlánrészét Polák Csaba - Ácsmester és csapata, Major Tamás - Hajómérnök, projektvezető, Kálmán László - Kazángyártó mester, Vass Viktor - Vass Acélcsarnok, daruzás, ifj. Jüllich Ádám – Jüllich Glas Holding Zrt., Simon István - a munkálatok főszervezője és a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület vállalta magára. Hétfőn elkészült a kikötő és beemelték a hidat is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A programban három hajót is vízre bocsájtanak, melyek mindegyike 10 fő számára kínál helyet. Ebből kettőt kedden délelőtt tettek a vízre, hogy mi is megcsodálhassuk, sőt kollégám ki is próbálhatta, amiről a képek tanúskodnak.

Ezek a hajók a római kori őrnaszádok kicsinyített másai, amelyekkel az élmény még autentikusabbá válik. Major Tamás, aki korábban már vezetett túrákat ezen az útvonalon, a csapat többi tagjával együtt ezt a projektet is szeretné tovább fejleszteni.

Az útvonal opcionálisan Székesfehérvár és Úrhida között a Nádor csatorna hídnál indul és Tác Gorsiumig tart. A hajózás résztvevői 8 kilométeres távot tesznek meg, és közben megismerhetik a rómaiak történetét, a Sárvíz vízrajzát, és látnivalókban is gazdag lesz az utazás: Seuso palota ásatási területe, Kula-torony, és természetesen Gorsium Régészeti Park.

Az egész túra során egy interaktív történelemórán lehetnek részesei a kirándulók, ahol evezés közben meghallgathatják a Gorsium és Szabadbattyán, illetve a Seuso kincsek történetét, ezzel visszarepítve őket a római korba. Az élményfokozás érdekében zenei aláfestést is terveznek, valamint nem titkolt szándékuk, hogy a megállóhelyeken római kori gasztronómiával is megismertessék az evezésben megfáradt kirándulókat.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A csapat az útvonalon fekvő megállókban igényes tájékoztató táblákat és információs molinókat is elhelyez. A projekt a jövőben is kap majd figyelmet, és a cél az, hogy a Gorsium Régészeti Park, valamint a történelmi nevezetességei újra a középpontba kerüljenek.

Összefoglalva, ez a bátor és ambiciózus kezdeményezés nem csupán a helyi, de az országos turizmust is fellendítheti, az emberek megismerkedhetnek Magyarország gazdag történelmi örökségével. Az egyik legnagyobb erénye ennek a projektnek, hogy ötvözi a történelmet, a turizmust, a sportot és a természetjárást egy izgalmas és tanulságos programban. Az elképzelés is dinamikusan fejlődik, és minden bizonnyal számos új elemmel fog fejlődni a jövőben.