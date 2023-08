– Úgy gondolom, sokkal többet adott nekem a tábor, mint puszta „szakmai összejövetelt”. A jó társaság, sok kirándulás és gyönyörű helyek mellett megismerhettem a székely kultúrát, és barátokra tettem szert – üzente a Feol olvasóinak. Boldizsár egyik kedvenc költője Háy János, érthető, hogy őt választotta a csomortáni előadásához. – A választott szöveget már évek óta mondom, nagyon magamra találtam benne, úgy érzem ezt tisztán elő tudom adni, átéléssel, ugyanis velem is megtörtént már hasonló. Szeretem, ha ilyen egy vers vagy próza, és még a gitár is belefér az előadásba, legalábbis eddig még nem szóltak érte versenyeken – tisztázta velünk Háy prózai írásának kiválasztását.

Arra a kérdésünkre, hogy lehet-e csajozni versekkel, prózákkal, Boldizsár így válaszolt: – Úgy gondolom, ebben a generációban is megtalálható ez az „ismerkedési stílus”, legalábbis nem halt ki. Még mindig zenélünk lányoknak vagy egyéb társaságoknak. A mai felgyorsult világban sokaknak nem jut ideje az irodalomra, illetve hogy könyvet olvasson, amit meg tudok érteni, de tényleg olyan értékek rejtőznek el, amiket máshol nem igazán talál meg az ember. Jelen esetben Háy János szövege is ezt jelenti nekem – tudatta velünk Boldizsár, aki a vers- és prózamondás mellett nagyon szeret sportolni. Az úszáson és focin túl kilenc éve kyokushin karatézik versenyszerűen. Ráadásul van egy Fournever névre hallgató zenekara is, amelynek tagjaival sokat zenélnek, énekelnek, gitároznak. – Szeretek rajzolni, és közel állnak hozzám a művészetek is. Öt éves korom óta mondok verseket, és mindenhová apukám készített fel eddig. Neki hatalmas tapasztalata van, és minden tudásomat tőle sajátítottam el! – nyilatkozta őszintén Boldizsár. Szereti, ha emberek előtt csinálhat valamit, legyen az zene, próza-, versmondás, az mind motiválja az ifjú legényt.