Raktáros

A ceglédi logisztikai álláskínálatnak visszatérő szereplői a raktáros álláshirdetések. A CegledAllas.hu féle nagyobb portálok felületein ezen pozíciók sok egyéb megnevezés alatt is felbukkanhatnak, beleértve a komissiózó, árukiadó vagy áruelőkészítő megnevezéseket, amely állások szintén főként raktárosi teendőket foglalnak magukban.

Ezen teendők alatt értjük többek között a beérkező áruk átvételét és lepakolását, a kimenő áruk összekészítését, az anyagmozgatást a raktáron belül, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, azaz a készletkezelési feladatok elvégzését is. A raktárosoknak továbbá gondoskodniuk kell az áruk biztonságos és megfelelő tárolásáról, figyelembe véve a lejárati határidőket, törékenységet és egyéb hasonló tényezőket.

Az ilyen típusú pozíciók előnye, hogy számos álláskereső által eséllyel megpályázhatóak. Sok esetben ugyanis csupán fizikai munkáról van szó, ahol főként a megfelelő hozzáálláson és a jó fizikumon van a hangsúly, mintsem a tapasztalatokon vagy az iskolai végzettségeken. Emellett persze olyan raktárosi munkákkal is találkozhatnak az álláskeresők, amelyek esetében magasabb kihívásokkal számolhatnak, így például a középfokú végzettség, a targoncás jogosítvány, valamint a számítógépes ismeretek is az elvárások részét képezik.

Áruszállító

Az áruszállítói pozíciók betöltőire ugyancsak gyakran mutatkozik igény Cegléden. Ezen állások esetében – gépjárműtől függően – változatosan szoktak alakulni az elvárások, hisz míg egyes pozíciók B kategóriás jogosítvánnyal is megpályázhatóak, addig másoknál C+E kategóriára, illetve egyéb vizsgákra, engedélyekre is szükség lehet.

A mindennapi tevékenységekre továbbá jellemző, hogy sokszor nem csupán az áruszállítást foglalják magukban, hanem például raktárosi teendőkkel is kiegészülnek. Ez alatt értendő többek között az áruk gépjárműre történő felpakolása és rögzítése, a készletkezelés, illetve a szállítások után a lepakolás. Ezenfelül pedig a fuvarokkal járó általános adminisztráció is a munkakör része, azaz az áruszállítók átadják és aláíratják a szállítóleveleket, fuvarokmányokat, és vezetik az egyéb szükséges dokumentációkat is.

Beszerző

A logisztikán belül természetesen azok is megtalálhatják a számításaikat, akik irodai pozícióban képzelik el magukat. Magasan képzett, nyelveket beszélő és kiváló tárgyalástechnikával rendelkező beszerzőkre számos vállalatnak szüksége van, hisz az ő tevékenységük jelentősen tudja javítani a cégek eredményességét, hatékonyságát.

A beszerzők dolga ugyanis, hogy folyamatosan biztosítsák a gyártáshoz, értékesítéshez szükséges alapanyagokat és termékeket, méghozzá úgy, hogy közben számos gazdasági szempontot is mérlegelnek. Feladatuk, hogy megkeressék a potenciális beszállítókat, árajánlatokat kérjenek tőlük, majd azok kiértékelése után együttműködést kössenek és lehívják a rendeléseket. Munkájukhoz átfogó piaci ismeretekkel és kiváló gazdasági érzékkel kell rendelkezniük.