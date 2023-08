A Seuso-filmek rendezője továbbra is kitartóan szervezi és irányítja az ezüstkészlet még hiányzó részeinek a felkutatását. A kincs rejtélyeinek és bűnügyi szálainak több évtizedes kibogozása után az utóbbi években a Székesfehérvárhoz közeli hegyvonulat, a Szár- és Somlyó-hegy körzetében folytatott helyszíni kutatások mellett – amelybe korábban és tavaly is bekapcsolódtak a Szent István Király Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai – a fő hangsúlyt a régi kutak átvizsgálására helyezi. Ennek oka: a munkálatokat is segítő több tanútól, köztük a kincset megtaláló Sümegh József barátjától, Lelkes Ferenctől, illetve Varga Józseftől is olyan információk birtokába jutott, hogy az egyik lászlómajori kútba ezüstkorsót és ezüstvödröt – a Seuso-kincs korsóihoz és Hippolütosz-vödreihez hasonlót –, valamint egy Zastava típusú pisztolyt dobtak.

Tavaly szeptemberben alpinista, barlangi- és hegyimentő, s katasztrófavédelmi szakemberek segítségével átvizsgáltak és kitisztítottak egy 30 méter mély, másfél évszázaddal ezelőtt téglából épített kutat. Onnan a beledobált szeméten, traktorkeréken, autógumin, raklapon és egyéb hulladékon kívül más nem került elő. Viszont e terület történelmi előzményeit bizonyítja, hogy a kútkutatással egyidejűleg végzett fémkeresős vizsgálatok során figyelemre méltó leleteket, római pénzérmét és avar övcsatot is találtak a régészek Lászlómajor szomszédságában.

Lászlómajorban beindultak a kutatást előkészítő idei földmunkák

Fotó: SEUSO KÚTKUTATÁS/DÉZSY ZOLTÁN

A tavalyi keresést folytatva Dézsy Zoltán az idén is megtette az előkészületeket az újabb kútvizsgálatra, mivel egyértelművé vált számára, egy másik, szintén téglával kirakott, de betemetett közeli kútban lehetnek a tanúk által elmondott tárgyak. A markoló földmunkagéppel a napokban megkezdett munkálatokat egyelőre nehezíti, hogy nem rendelkeznek pontos információval arról, hol található a lászlómajori betemetett kút. A környezet az elmúlt 45 évben (a keresett tárgyak 1978-ban kerültek a kútba) alaposan megváltozott, egészen más képet mutat, a fák, bokrok megnőttek és az aljnövényzet befedte a területet, ezért szükség lenne segítségre.

Friss „leletek” 1-1,5 méter mélyen a talajban

Fotó: SEUSO KÚTKUTATÁS/DÉZSY ZOLTÁN

Dézsy Zoltán kéri lapunk és hírportálunk olvasóit, a szerkesztőségünkön keresztül legyenek a segítségére a Seuso-kincs tárgyait rejtő betemetett kút megtalálásában Lászlómajorban vagy a közelében. Főként azoktól vár információt, vagy bármilyen hasznos adatot, térképes vázlatot, akik közvetlenül vagy közvetett úton ismerettel rendelkeznek a 2000-es évek elején betemetett kútról, részt vettek ebben a munkában vagy tudomással bírnak róla, és pontosan be tudják határolni a kút helyét. A közreműködés azért is fontos, mivel a kútban található Seuso-tárgyak megkönnyíthetik a bizonyítási eljárást a szakemberek számára, hogy a Fehérvárhoz közeli szár- és somlyó-hegyi kőbánya milyen gazdag volt római kori kincsekben. Amennyiben sikerül a betemetett kút helyét megtalálni, akkor szeptemberben újra összeáll az tavalyi kútvizsgálatot és tisztítást végző 30-40 fős csapat.

Dézsy Zoltán továbbra is kitart a Seuso-kincs lappangó darabjainak keresésében

Fotó: SEUSO KÚTKUTATÁS/DÉZSY ZOLTÁN

Egyben arról is tájékoztatást kaptunk a kutatást szervező és irányító filmrendezőtől, a jelenlegi földmunka során egymásra rakott lapos, négyzetalakú, 2-3 kg-os téglákra bukkantak 1-1,5 méter mélyen a talajban, de találtak pecsétes téglát is. Az utóbbit a grófi Batthyány család téglajelével sikerült azonosítani, így lehetséges, a lászlómajori ménesudvar létesítményeinek építéséből maradt fent vagy a szétbontott Batthyány-kastélyból származik.