„Magyar szempontból különös hónap az augusztus. Hiszen ebbe az időpontba esik a nándorfehérvári diadal évfordulója, és emlékezetét őrzi Urunk színeváltozásának ünnepe is (augusztus 6.). Nagyboldogasszony mennybe felvétele és az országfelajánlásnak öröksége (augusztus 15.) is ekkor válik édességes valóvá. Szent István király fényességes napja (augusztus 20.) szintén ennek a hónapnak az ajándéka. S akkor még nem is soroltam fel minden magyar vonatkozású eseményt ebből az időszakból” – olvashatjuk Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány alapító elnökének beharangozójában.

– Nagyboldogasszony napi kegyeleti zarándoklatot és kegyeleti szertartást tartunk augusztus 15-én, kedden 17 órakor Fehérváron, a hajdani koronázó templom Romkertjében – mondta el továbbá lapunknak Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke.